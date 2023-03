Elecciones CD: Molestia por retraso en conteo de las actas

El retraso en el conteo de las actas de las elecciones internas del partido Cambio Democrático (CD) genera molestia y preocupación dentro del colectivo.

La situación genera preocupación a lo interno de CD y en todo un país que está a la espera de las cifras preliminares, indicó Nadine González, candidata a la Secretaría de la Mujer.

González denunció desinformación en cuanto a los resultados y exigió dar celeridad al proceso para la entrega de los resultados. "Fue por falta de recursos que no contrataron la base de datos de Transmisión Extraoficial de Resultados (TER) del Tribunal Electoral", dijo González.

Pasadas las 10:00 p.m. de este domingo 19 de marzo, se desconocían los resultados de la contienda interna del partido Cambio Democrático. "Han pasado 6 horas de finalizar la votación y solo llevan contabilizadas 22 actas o sea el 2.35% de las mismas. Esto huele rarísimo y deja una pésima percepción de que algo “raro” está en camino y espero no sea un mal presagio de las elecciones del 2024", señaló Martinelli.

No obstante, cerca de las 10:40 p.m., la Junta Nacional de Escrutinio declaró un receso hasta la 8:00 a.m. del día de hoy. "Se toma la decisión de pedir un receso, toda vez que se han recibido todas las actas de Panamá Centro. No se han escrutado las que hemos objetado y eso va a necesitar que vengan los secretario a firmar y explicar los que hicieron en esas actas", explicó representantes de la JNE.

En horas de la tarde de ayer, el Tribunal Electoral (TE) aclaró que no es potestad de la Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido Cambio Democrático (CD) declarar la nulidad de las elecciones.

El pronunciamiento del TE se dió luego que la Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido Cambio Democrático (CD) envió una nota al Director Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral, Osman Valdés, donde le anunció su decisión de anular las elecciones internas de este partido en seis corregimientos.

Al respecto, la Comisión Nacional de Elecciones Internas de Cambio Democrático (CD) desconoció la oficialidad del comunicado que el Tribunal Electoral colgó en las redes sociales donde rechazaba la anulación de elecciones en varios corregimientos.

El presidente de la Comisión, Ovigildo Herrera exigió una comunicación formal y firmada por parte del Tribunal Electoral (TE) y reiteró que para la comisión, las elecciones siguen anuladas.

"La Comisión Nacional de Elecciones de CD tiene cero capacidad para anular la elección en Capira, ni en ningún lado", dijo el abogado Alfredo Vallarino, quién tambió exigió respeto a la Ley Electoral.

