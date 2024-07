Embajador de Panamá en República Dominicana no está en el cargo desde junio

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) de Panamá informó este miércoles que Pablo Javier Pérez Campos "dejó de funcionar" como embajador y cónsul del país centroamericano en República Dominicana desde el pasado junio, por tanto "no representa al Gobierno" ni "está autorizado para llevar a cabo o facilitar ningún trámite en representación del Estado".



"El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que el señor Pablo Javier Pérez Campos dejó de funcionar como embajador y cónsul general de Panamá en la República Dominicana el 30 de junio de 2024", según el comunicado.



Pérez "no representa al Gobierno" y "no está autorizado para llevar a cabo o facilitar ningún trámite en representación del Estado panameño", destaca la misiva.



Y agrega que la Cancillería panameña "no se hace responsable por ninguna actuación del señor Pérez Campos, quien no ejerce ningún cargo en nombre y representación del Gobierno Nacional".



Según dijo a EFE una fuente oficial, por el momento Panamá no tiene embajador en República Dominicana.



La Cancillería aclaró que "si bien se recibió la renuncia del exembajador, se mantiene pendiente de su parte un proceso administrativo para el término oficial de su misión", señalando asimismo que tiene "información sobre el uso actual de la placa vehícular y otros privilegios que otorga el Estado receptor para facilitar el desempeño de la función de la Embajada".



La cartera de Relaciones Exteriores agregó que, en base a reportes de usuarios, tienen "información" de que se estaban llevando a cabo "trámites consulares que se están gestionando a nombre" del exdiplomático.



Pérez era embajador de Panamá en República Dominicana desde diciembre de 2020.