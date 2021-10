Empresario colombiano Alex Saab tenía 27 sociedades en Panamá

El empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y extraditado el sábado desde Cabo Verde a EE.UU., tenía al menos 27 sociedades en Panamá.

Saab -quien tenía como abogado al exjuez Baltazar Garzón- comparecerá hoy por primera vez ante una corte federal del sur de Florida, donde será acusado de fraude y lavado de dinero por la justicia norteamericana.

Según los cargos de la justicia norteamericana Saab, junto a su socio, Álvaro Pulido, también acusado del delito de lavar dinero, habría transferido presuntamente $350 millones fuera de Venezuela a cuentas extranjeras de su propiedad o que controlaban.

De acuerdo con Transparencia Venezuela, nada menos que unas 89 empresas, registradas en 15 países, y más de una docena de abogados en su equipo de defensa, conforman la macroestructura que rodea a Álex Saab.

De estas casi 90 compañías, solo en el caso de unas 29 empresas se determinó quiénes fueron las personas o bufetes que prestaron sus servicios para constituirlas. Están distribuidas así: 27 en Panamá, 1 en Belice y 1 en Estados Unidos.

Álex Saab, aseguró, a través de una carta, que no tiene “nada que colaborar” con EEUU y que no cometió ningún delito, según el escrito leído ayer por su esposa, Camila Fabri.

"No tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún país y no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos en contra del que atraviesa un bloqueo inhumano (Venezuela)", dice la carta.

"Enfrentaré el juicio con total dignidad y haciendo valer mi inmunidad diplomática como servidor de la República Bolivariana de Venezuela", señala el escrito, que agrega que no es un "suicida", dejando constancia de que si le ocurre algo, será un asesinato.

