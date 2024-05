Encuestas se reivindican en elecciones 2024 y fortalecen industria

José Raúl Mulino lideró todas las encuestas de principio a fin, una situación que a lo largo de la campaña electoral generó posturas hostiles por parte de sus adversarios políticos, quienes trataron de reemplazarlas ante la opinión pública por sondeos de salón.

Sin embargo, el 5 de mayo, en las urnas, las encuestas, otrora cuestionadas, encontraron reivindicación.

Para Domingo Barrios, de la firma The Marketing Group, el éxito de las encuestas ayuda a recuperar el prestigio de la industria.

"Cuando inicié con esta actividad costosa, financiada por nosotros mismos, lo hice producto de un incidente lamentable que hizo daño a la democracia de este país, así como lo hizo la última encuesta de ese periódico, que marcó números estratosféricos. Era abismo o el cielo. Creo que había que recuperar el prestigio de nuestra industria", dijo Barrios a Nex Noticias.

El experto destacó la seriedad de la firma y los millones invertidos en las mediciones para dar número reales con los cuales tomar buenas decisiones.

Según Barrios, desde el momento que el que comenzaron a publicar y se sabía que había un termómetro independiente, todas las encuestas se comenzaron a alinear y ya no habían mediciones locas.

"Desde que iniciamos las encuestas en The Marketig Group, pagada por nosotros, no influenciada por ningún partido o medio, el señor Mulino mantuvo su 34 % siempre. La realidad es que los trillizos (Ricardo Lombana, Martín Torrijos y Rómulo Roux) nacieron trillizos y así acabaron. Aquí no importa quién queda de segundo, importa quién gana y quién acertó", comentó.

Una de las últimas encuestas divulgadas por The Marketing Group colocaba a Mulino con el 28% de respaldo de los electores, mientras que la de Gallup Panamá le daba un 33,4% de apoyo de los encuestados. Por su parte la de Doxa Panamá marcaba un 35 % de las preferencias electorales para Mulino.

Por otro lado, el analista político Antonio San Martín recordó que Realizando Metas siempre marcaba 30 % o más en las encuestas.

"Lo venía repitiendo desde hace mucho tiempo porque en las mediciones profesionales y comerciales RM marcaba de primero, lo que nos llevaba a la conclusión que era un voto duro", expuso.

Las encuestas, métodos de investigación de tendencias, dejaron atrás así, al menos este año, el fantasma que las perseguía desde 2014.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!