Ernesto Pérez Balladares tras vacunación VIP contra la covid-19: 'La envidia mata a la gente'

El expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, reiteró este jueves que la vacunación a domicilio que recibió contra la covid-19 puede despertar envidia.

Versión impresa

Balladares explicó esta mañana, que ni sus hijas ni nietos fueron inmunizados el mismo día que él.

"Ninguna de mis hijas ni nietos se vacunaron en mi casa. Afortunadamente, para que les dé más envidia, todos pudieron vacunarse en USA (Estados Unidos) y mi hija mayor aquí con AstraZeneca. Y, no le pedí la cortesía a la Dra. Eyra Ruiz", detalló Balladares a través de su cuenta de Twitter.

Horas más tardes, el exgobernante mantuvo su postura en una entrevista con Telemetro Reporta.

"La envidia mata a la gente, hay muchísima gente envidiosa que de alguna forma u otra piensa que por qué unos sí y otros no", dijo Balladares.

El expresidente agregó que, si hubiese estado en condiciones de ir y formar su fila, como el resto de la población, lo hubiese hecho.

"No estaba en condiciones de hacer una fila, si hubiese podido ir al lugar público lo hubiera hecho, pero no me fue posible", manifestó.

Pérez Balladares dejó muy claro que no le quitó la vacuna a nadie. Según el exmandatario, la publicación realizada por el diario La Prensa es un "bochinche innecesario".

VEA TAMBIÉN: Diversos sectores exigen la renuncia o destitución de los ministros Luis Francisco Sucre y Eyra Ruiz

"La razón por la cual pedí la cortesía no es de su incumbencia y se siguió el protocolo de vacunar el entorno", argumentó.

Ninguna de mis hijas ni nietos se vacunaron en mi casa. Afortunadamente, para que les dé más envidia, todos pudieron vacunarse en USA y mi hija mayor aquí con Astra Zeneca. Y, no le pedí la cortesía a la Dra Eyra— Ernesto Pérez Balladares (@PerezBalladares) June 10, 2021

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!