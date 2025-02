Exigen a canciller detallar acuerdos con Estados Unidos

Tras conocerse que las autoridades panameñas llegaron a varios acuerdos con los estadounidenses para fortalecer sus vínculos diplomáticos y comerciales, los panameños, partidos políticos y diputados exigen conocer detalladamente el alcance de los mismos; les preocupa que en el afán de reducir las tensiones con el presidente Donald Trump se hayan otorgado concesiones que atenten contra la soberanía nacional.

La posible ampliación del memorándum de entendimiento migratorio firmando entre ambas naciones, ha sido uno de los temas más cuestionados por la ciudadanía, pues consideran que los esfuerzos deberían centrarse en disminuir el flujo irregular por la Selva del Darién, no en aumentarlo.

Cuestionan el hecho de que Panamá se convierta en un centro de recepción de migrantes administrado por estadounidenses debido a que les permitiría controlar el área, una situación que, a juicio de muchos, replicaría lo ya ocurrido en la conocida “Zona del Canal”.

Ante tales preocupaciones, solicitan al Ejecutivo mayores detalles sobre los consensos logrados durante la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a Panamá.

Petición a la que también se unen los diputados, pues durante su intervención en el Pleno exigieron al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mire) dar una explicación de los temas tratados con EE. UU.

“Esta Asamblea, como primer Órgano del Estado, merece que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos dé una explicación”, expresó el diputado Alaín Cedeño.

Según Cedeño estamos en “plena negociación” con el nuevo presidente de EE. UU., pero no a costa de la soberanía nacional, por lo que, todo lo concerniente a acuerdos territoriales debe ser de conocimiento público.

Por su parte, la diputada Janine Prado, señaló que el país necesita desmentir con fundamento lo que se ha dicho en torno a la vía interoceánica.

Además, solicitó fuese explicado de qué manera se utilizará la pista aérea de Metetí para repatriar migrantes.

Los diputados también pidieron a la Cancillería de la República la implementación de una estrategia diplomática que garantice la estabilidad y respeto mutuo de las relaciones internacionales y soberanía de “cada metro cuadrado” del territorio nacional.

Afirman que los panameños no pueden seguir en la incertidumbre, por lo tanto, requieren saber con claridad qué fue lo que se acordó con el secretario Rubio.

“A qué se comprometió Panamá?”, “¿bajo qué condiciones y a cambio de qué?”, son algunos de los cuestionamientos que los diputados tienen para el canciller Javier Martínez - Acha.

Otras de las decisiones del Ejecutivo tras la visita de Rubio fue la no renovación de la Ruta de la Seda con la República Popular de China, no obstante, ello no implica la suspensión de relaciones diplomáticas y comerciales con dicho país.