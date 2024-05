Italo Antinori cuestiona ataques cobardes contra su hija

El abogado y exdefensor del Pueblo, Italo Antinori, cuestionó que Foco lo ataque de forma vil y cobarde, por expresar sus opiniones en cuanto a que la candidatura de José Raúl Mulino no es inconstitucional y por sus escritos sobre la judicialización de la política.

De acuerdo con el constitucionalista, esta situación ha ocasionado que el medio digital haya dirigido ataques contra su familia.

"Suponemos que, como nuestras opiniones y conceptos constitucionales no coinciden con la línea política de FOCO, me han atacado y para hacerlo no han recurrido a las ideas y conceptos para rebatir los míos, sino que han utilizado el ataque rastrero e innoble contra mi hija María del Mar Antinori Barnett", expuso.

Antinori explicó que su hija se graduó con primer puesto de honor en el Colegio Javier (Promoción 2013) entre 150 estudiantes, incluidos el hijo de Annette Planells.

Según Antinori este logro la hizo merecedora de una beca y, por razones que desconocen, fue calificada como auxilio económico a lo interno del IFARHU.

La joven cursó carreras científicas en la prestigiosa Universidad de Toronto, logrando obtener una licenciatura en Genética, otra licenciatura en Biología y una especialización en Inmunología.

"Italo Antinori agradece, por apego a la verdad, difundir esta aclaración a personas sensatas a quienes les pudiera interesar conocer cómo tergiversan y practican el linchamiento mediático a todo el que no comulgue con sus fechorías", comentó.

Antinori es uno de los múltiples expertos que levantó su voz contra la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el acuerdo que reconoce la candidatura presidencial de José Raúl Mulino.

El abogado había advertido que tal demanda era una aberración, dado que el Tribunal Electoral tiene facultad privativa de interpretar la normativa electoral.

Este viernes, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por mayoría declaró que no es inconstitucional el punto resolutivo segundo del acuerdo del pleno 11-1 de 4 de marzo de 2024, proferido por el Tribunal Electoral y que fuera demandado por la abogada Karisma Karamañites Testa.

