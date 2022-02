José Isabel Blandón analiza pedir una orden de alejamiento contra Mauricio Valenzuela

El presidente del partido Panameñista, José Isabel Blandón, analiza pedir una orden de alejamiento contra el fotógrafo Muaricio Valenzuela, ante el acoso del cual es objeto.

De acuerdo con Blandón, este miércoles el reportero gráfico trató de provocarlo, gritándole improperios, a su salida de un restaurante en la Vía Argentina.

"Era obvio que buscaba una respuesta violenta de mi parte. Estoy evaluando pedir una orden de alejamiento, porque yo sí llegué a pensar que me iba a agredir físicamente. Temblaba de la rabia", explicó Blandón.

El exalcalde agregó que tras responder a su cuestionamiento, Valenzuela prosiguió con los insultos delante de testigos.

"¿Por qué no sacas la grabación de cuando me gritabas insultos? Testigo hay", expuso.

En este sentido, Manuel Ricardo Pérez, quien se encontraba con Blandón, confirmó el acoso de Valenzuela.

"Estaba desayunando con Blandón. A la salida, Valenzuela, de una forma agresiva, insultó al Sr. Blandón, llamándolo miserable y otros improperios Es inaceptable", dijo Pérez.

Por otro lado, Blandón manifestó que la rabia de Valenzuela se debe a que el fotógrafo lo responsabiliza de que lo hayan apartado de un programa radial de TVN.

"Hubo precedentes de problemas que tuvo con Alfonso Grimaldo y Eduardo Lim Yueng que, junto a lo ocurrido conmigo, llevó a su desvinculación. Para quienes no se acuerdan de lo ocurrido: En una entrevista, él me dijo que yo era corrupto porque tenía copartidarios corruptos y le contesté que eso equivalía a decirle pedófilo porque había trabajado con pedófilos. Se monstroseó y casi me agredió. Lo botaron", recalcó el político.

