La OEA convoca reunión extraordinaria para abordar el proceso electoral en Venezuela

La Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, convocó una reunión extraordinaria para abordar los resultados de las elecciones en Venezuela, puestos en duda por la oposición venezolana y varios países de la región.



La sesión del Consejo Permanente, que tendrá lugar el miércoles, se convocó a petición de doce países miembros, incluyendo todos los Gobiernos latinoamericanos a los que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó hoy retirar su personal diplomático en Caracas.



Hasta ahora, el organismo no se ha pronunciado sobre los comicios, en medio del rechazo por parte de la comunidad internacional y de la oposición venezolana sobre los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron hoy la victoria al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



El Gobierno de Venezuela exigió hoy a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay que retiren "de manera inmediata" a sus representantes en territorio venezolano, en represalia por haber expresado su preocupación por el desarrollo de las presidenciales.



El CNE dio hoy la victoria oficial al actual mandatario, en el poder desde 2013, con el 51,2 % de los votos, el mismo resultado que brindó en la noche del domingo cuando se habían escrutado el 80 % de la actas y a falta de más de dos millones de votos por contar.



Entretanto, el abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, obtuvo el 44,2 % de los sufragios, de acuerdo con el primer y único reporte público del CNE, que no precisó a qué candidatos han ido a parar los 2.394.268 votos de los que no se informó.



Varios países del continente, incluyendo Estados Unidos, han exigido ya al Gobierno venezolano que se publiquen las actas de votación y que se haga un recuento "transparente".