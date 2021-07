Laurentino Cortizo: Compra de café Geisha con partida discrecional fue para obsequiar durante viajes al exterior

La Presidencia de la República aclaró algunos señalamientos sobre la compra de café Geisha realizada por el departamento de Protocolo de esta entidad.

Versión impresa

A través de su cuenta de Twitter, la Presidencia explicó que este es un gasto destinado a la adquisición de obsequios para viajes al exterior del jefe de Estado, o encuentros con mandatarios de otros países, CEOs, o personalidades internacionales, especialmente cuando se trata de promover inversiones en el país.



También se detalló que la selección de café Geisha reconoce, además de su condición de producto insignia, su calidad de nivel mundial, a la vez que busca estimular la producción agrícola nacional en sus diversos rubros.

Según la Presidencia, la entrega de estos presentes se hace en una artesanía fabricada con madera autóctona (guayacán), apropiada para una libra de café por obsequio, buscando apoyar a la industria local, así como connotar un recuerdo perdurable de Panamá.

En cuanto a los gastos incurridos para ese particular específico, en condición de pagos únicos, no recurrentes, Presidencia precisó que el 1 de junio de 2021 se emitió el cheque No. 733 a nombre de Highland Coffee Inc., en concepto de compra de 200 unidades de Café Elida Geisha Natural de 120 gramos para uso del Despacho Superior: $4,600.00; ($23.00 p/u).

Mientras que el 1 de junio de 2021 se emitió el cheque No. 734 a nombre de Alma Studio, S.A., en concepto de compra de 100 cajas de guayacán para el Despacho Superior: $4,140.00. ($41,40 p/u).

Costo total por ambos obsequios es de $64.40.

VEA TAMBIÉN Cambios en los circuitos electorales se debatirían en la próxima legislatura

Por último, Presidencia indicó que el detalle de estos gastos está contenido en el informe correspondiente al mes de junio de 2021, al cual puede accederse a través de https://presidencia.gob.pa/Partidas/93

Aclaración sobre la compra de Café Nacional por la Presidencia de la República.



Con relación a señalamientos sobre la compra de café Geisha por el departamento de Protocolo de la Presidencia de la República, se indica lo siguiente:

(1/8)— Presidencia de Panamá (@presidenciapma) July 24, 2021

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!