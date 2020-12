El presidente de la República, Laurentino Cortizo designó a Erika Mouynes como ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, tras la renuncia de Alejandro Ferrer, quien se desempeñaba el cargo desde el 1 de julio de 2019.

Versión impresa

Erika Mouynes se desempeñaba como viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación.

En su cuenta de Twitter Mouynes escribió: “Recojo el legado que deja canciller Alejandro Ferrer, maestro y amigo, y agradezco la confianza del presidente Nito Cortizo por la importante responsabilidad asignada”.

Erika Moynes, es graduada con honores del Colegio San Agustín, es licenciada de la Universidad Santa María la Antigua en Derecho y Ciencias Políticas, y de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en Administración de Negocios, ambas magna cum laude. Obtuvo maestrías en Derecho Corporativo de la Universidad de Nueva York, y en Derecho Internacional de la Universidad de California en Berkeley, y Postgrado en Negocios y Finanzas de la Universidad de Nueva York, como becaria Fulbright.

Durante más de diez años trabajó en la formulación de proyectos de infraestructura con agencias multilaterales y negociaciones de inversiones complejas en los mercados financieros europeos y latinoamericanos. Entre 2013 y 2017 fue Chief Legal Officer del Fondo de Inversión Fintech, con base en Nueva York. Entre 2007 y 2013 fue Abogada Senior en Financiamiento de Proyectos en la firma Shearman & Sterling, LLP.

En su carta de renuncia de Alejandro Ferrer indicó: “Para mi fue un gran honor trabajar con usted, Presidente, con quien no solo me unen entrañables lazos de amistad sino con quien también he compartido siempre un mismo propósito: construir un país próspero, de ley y orden, de oportunidades para todos y, sobre todo, justo”.

Agregó que: “Tal como lo manifesté en su momento, transcurrido año y medio de tener el enorme privilegio de servir a mi patria desde la posición de canciller, regreso ahora a atender mis responsabilidades profesionales, pero mi compromiso y vocación de servir a mi país se mantienen inquebrantables. En este sentido le agradezco la invitación para formar parte del Comité Consultivo del Pacto del Bicentenario.”



A su vez, el mandatario reconoció la valiosa labor desempeñada por Alejandro Ferrer al frente de nuestra Cancillería, en alineamiento con la política del Gobierno Nacional.

VEA TAMBIÉN: Simpatizantes de Realizando Metas y de Ricardo Martinelli marchan exigiendo que José Gabriel Carrizo saque sus manos de la justicia