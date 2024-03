Marta Linares: En Panamá no hay equidad de género

La ex primera dama Marta Linares de Martinelli expresó el compromiso con la equidad de género en el país, por parte del candidato presidencial por los partidos Realizando Metas y Alianza, José Raúl Mulino.

Linares de Martinelli participó como representante de Mulino, quien se encuentra de gira por Chiriquí, para la firma del Pacto de las mujeres: desarrollo e igualdad.

Durante su intervención, hizo énfasis en la falta de equidad de género en Panamá, señalando que a pesar de constituir el 51% de la población, las mujeres enfrentan desigualdades en diversos aspectos, incluyendo salud, educación y salarios.

Argumentó que las mujeres a menudo desempeñan roles no remunerados en el hogar, lo que contribuye a la disparidad salarial y limita su participación en la vida política y laboral.

la ex primera dama destacó la importancia de que las mujeres se involucren en política, a pesar de los obstáculos y la discriminación a la que puedan enfrentarse.

Reconoció los logros de las mujeres panameñas en diferentes áreas, desde la medicina hasta la política, y enfatizó la necesidad de reconocer y valorar su contribución a la sociedad.

"En Panamá, no hay equidad las mujeres. Por lo general somos las que tenemos lo mejor mejores puestos y mejores notas en la universidad y aún así no tenemos igualdad. No tenemos igualdad en salud, no tenemos igualdad en equidad, no tenemos igualdad en educación, en salarios", dijo Linares de Martinelli.

Además, s refirió a la firma del pacto en apoyo a los derechos de las mujeres, destacando que este es el sexto pacto de su tipo desde 1993.

Finalmente, reafirmó el compromiso del candidato y su equipo con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Manifestó que como una aliada en la lucha por la igualdad de oportunidades y la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad panameña.

En su discurso, además, subrayó la importancia de abordar las desigualdades de género y promover la participación de las mujeres en la vida política y laboral, enfatizando la necesidad de un compromiso continuo para lograr la igualdad de género en Panamá.