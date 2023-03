Martinelli invita a Martín Torrijos a compartir opiniones

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli felicitó a Martín Torrijos e invitó a compartir opiniones, luego de que el también exmadatario de la República hiciera públicas sus aspiraciones presidenciales para las elecciones generales de mayo del 2024.

"Te invito en algún momento a un café para intercambiar opiniones, pues ambos desde distintas doctrinas tenemos el mismo fin", manifestó el expresidente Martinelli, líder del partido Realizando Metas (RM).

Martinelli reflexionó sobre el pronunciamiento de Torrijos, quien gobernó durante el periodo presidencial 2004 - 2009. "Nuestro Panamá vive una crisis severa que no se puede ocultar", dijo Torrijos refiriéndose al tema de salud, seguridad, corrupción, educación y seguridad social. El expresidente Torrijista aclaró que su candidatura no será dentro del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

"Él es un individuo valioso, que merecen sus consideraciones, una profunda reflexión sobre el deterioro actual en toda la sociedad, no solo el gobierno", dijo Martinelli.

"Tomó mucho coraje y desprendimiento decir lo que dijo, pero para que sean realidad sus palabras, se requiere desprendimiento total no sólo del partidario y personal. El reconciliarse con muchos de los nuevos y viejos actores que son los nuevos factores del poder, que aunque irónico, algunos desean el mismo cambio para acabar con los caballos de Troya que desean continuar con sus privilegios", agregó Martinelli.

El líder de Realizando Meta (RM) sostiene que la inactividad por 15 años de Torrijos pesa mucho en sus aspiraciones, por lo cual considera que debe aunar esfuerzos deponiendo muchas actitudes y aspiraciones, para rescatar el país.

"No solo es una buena doctrina política, que pocos conocen, importa o entienden, pero que si tiene las bases y fundamentos para impulsar un nuevo país. Es muy difícil para algunos dialogar, pero no para mí, que estoy en mi última temporada, salvo que me hagan una triquiñuela política jurídica", afirma Martinelli.

El expresidente de la República, Martín Torrijos anunció este martes que será candidato a la Presidencia de la República en las elecciones del 5 de mayo de 2024.

El exmandatario dejó claro que no participará de las elecciones primarias del PRD y denunció que este colectivo está secuestrado por su dirigencia.

