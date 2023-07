Martinelli no ha descartado conversaciones de alianza

El candidato presidencial y presidente del partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli reafirmó que su alianza para el 2024 es con el pueblo, sin descartar conversaciones con otros colectivos.

"Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA) también es pueblo", dijo el lider político reiterando que no ha descartado conversaciones este y otros partido políticos.

Martinelli agregó que ha estado en conversaciones con el Partido Alianza de José Muñóz. "El que tenga los mismos intereses que nosotros sobre el pueblo, poniendo los intereses del país sobre los intereses personales, con esa persona vamos a conversar", afirmó.

En cuanto a Cambio Democrático, un partido también fundado por el hoy líder de RM, señaló que dentro del colectivo hay mucha gente que simpatiza con Ricardo Martinelli.

Martinelli confía en el triunfo de la diputada Yanibel Ábrego en las internas de CD, un triunfo clave para una alianza con miras a las elecciones de mayo de 2024.

"No soy infalible y me puedo equivocar, pero no creo que exista algún interés de parte de los diputados de Cambio Democrático (CD) de participar en una alianza con el PRD", dijo Martinelli.

El candidato presidencial del Realizando Metas (RM) asistió la mañana de este domingo 2 de julio a ejercer su derecho al voto en la primarias internas del colectivo.

Para estas elecciones, se espera una participación de 40 % de los electores habilitados, considerando que son 1,649 candidatos. los puestos de alcaldes, diputados y representantes.

Un total de 218,748 electores están habilitados hasta el 31 de enero de 2023, para ejercer su derecho al voto en 582 centros y 715 mesas de votación a nivel nacional.

Realizando Metas (RM) registra 141,651 personas habilitadas para votar por cargos a diputados, 133,879 para alcaldes y 173,283 para escoger a los candidatos a representantes de corregimientos.

