Mulino conversa con Machado y se compromete a seguir luchando por Venezuela

El presidente, José Raúl Mulino, sostuvo este viernes una conversación con la líder opositora, María Corina Machado, en la que se comprometió a seguir levantando la voz para respaldar la lucha por la verdad y la libertad de Venezuela.

“Así lo haré desde la ONU en los próximos días”, expresó el mandatario, quien agregó que este esfuerzo diplomático por Venezuela no se detiene.

Durante la conversación, que duró 30 minutos, Mulino le pidió que tanto ella como el excandidato presidencial, Edmundo González, se cuiden mucho, ya que Venezuela los necesita.

Según Mulino, Machado le ha ratificado que González será presidente de Venezuela a partir del 10 de enero de 2025.

Además, la líder opositora denunció la sistemática violación de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Cabe mencionar que González mantiene una orden de aprehensión y la investigación por supuesta usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación para delinquir.

El excandidato presidencial es investigado por el Ministerio Público, tras la publicación, en una página web, del "83,5 % de las actas" obtenidas, que reflejan la derrota de Maduro.

No obstante, Machado asumió la responsabilidad por la publicación de actas que prueban la supuesta derrota de Maduro.

Acabo de sostener una conversación con @mariacorinaya durante 30 minutos.



Me he comprometido a seguir levantando la voz con todo el mundo democrático para respaldar esta lucha por la verdad y la libertad. Así lo haré desde la ONU en próximos días.



Le he pedido de igual forma… pic.twitter.com/unTcntsi2n— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) September 6, 2024