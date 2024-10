Navarro: 'Me estoy dedicando a la naturaleza, no quiero saber de política'

Inmerso en trabajar por el ambiente, el ministro Juan Carlos Navarro expresó fuertemente su hastío por la política, sobre todo después del quinquenio lleno de sombras protagonizado por el partido Revolucionario Democrático.

Con tono firme, no escatimó en críticas hacia los actuales líderes, a quienes tildó de “vende patrias, maleantes y corruptos”.

"No quiero saber nada de política. Y no quiero saber del desastre que hicieron los irresponsables que estuvieron por cinco años. Solo me estoy dedicando a la naturaleza", subrayó a través de la red social X.

“¡A toda esa gente que me está llamando... que el PRD, que ahora sí! No, no tengo nada que ver. Soy PRD y torrijista, que quede claro”, enfatizó, dejando en claro que su lealtad no se extiende a las decisiones que han desprestigiado al partido durante los últimos cinco años.

Navarro no dejó pasar la oportunidad de mostrar su rechazo al manejo político actual. “Nunca fui parte de esas decisiones y a mí que no me hablen de política, que me hablen de lo que realmente importa”, añadió.

Navarro recalcó que es un ciudadano más con un propósito: el bien común y servir a Panamá y a los ciudadanos que pagan su salario.

También explicó que se ha alejado de los medios tradicionales de comunicación porque no desea que su trabajo se malinterprete con algún tinte político.

"Espero no dar entrevistas en un buen rato, que mi trabajo hable por mí", dijo a Noticias 180 minutos.

El ministro, además, precisó en que encontraron que había autoridades que despilfarraban, una realidad que enfrentará.

Con respecto al ambiente, expuso que es el mayor reto para el país, por lo que se debe aprovechar que hay un presidente que cree en esto.