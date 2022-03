Obstáculos para candidatura presidencial de Ricardo Martinelli empiezan a derribarse

Si bien faltan dos años para las elecciones generales de 2024, el camino para el aspirante presidencial con más opciones empieza a despejarse.

Versión impresa

Y es que con la decisión del Tribunal Electoral (TE) de no permitir que se le levante el fuero penal electoral al exmandatario Ricardo Martinelli, esta figura política queda con un obstáculo menos para llegar al Palacio de Las Garzas.

En la actualidad, Ricardo Martinelli marca de primero en todas las encuestas de opinión, dejando claro que es sin dudas el posible candidato a abatir en la próxima contienda electoral.

El propio exgobernante ha mostrado en varias ocasiones sus intenciones de volver a la Presidencia de la República, y para ello fundó el nuevo partido político Realizando Metas (RM), que lleva las iniciales de su nombre y apellido.

A pesar de que todavía no hay candidatos definidos, los dirigentes de los demás colectivos político y algunos de los aspirantes a ser el próximo jefe del Ejecutivo ya han enfilado sus lanzas para atacar el personaje con más opciones presidenciales, Ricardo Martinelli.

El reciente fallo del Tribunal Electoral, deja claro que Ricardo Martinelli sigue amparado por el Principio de Especialidad y el fuero penal electoral, por lo que no puede ser procesado por los casos New Business y Odebrecht.

El dirigente de Realizando Metas, goza de fuero electoral penal, no solo porque este colectivo esté en elecciones internas, sino también porque como presidente de ese partido.

Para el analista político, Jaime Porcell sin dudas este decisión del Tribunal Electoral facilita la carrera de Ricardo Martinelli hacia las elecciones presidenciales del 2024.

VEA TAMBIÉN: West Valdés recuperó su libertad, luego de cinco años bajo detención preventiva

"Pareciera que este fallo facilita el camino hacia las próximas elecciones", destaca Porcell.

Por su parte el analista político Danilo Toro, plantea que tras la decisión de dos de los tres magistrados del Tribunal Electoral, Martinelli ya tiene un impedimento menos para su posible aspiración presidencial.

"Todavía no se las intenciones de Martinelli, solo se que está activo y formalmente no es un candidato. Es muy temprano porque no hay corredores alineados en la pista", indica Toro.

Ricardo Martinelli además de marcar primero en todas las encuestas sobre la intención del voto para presidente de la República, dirige Realizando Metas que actualmente se ha convertido en el partido con mayor crecimiento, a tal grado que ya sobrepasa los 155 mil adeherentes.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!