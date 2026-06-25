Panamá pide a miembros de la OEA materializar acuerdos en favor de la democracia

Panamá, durante su intervención en el foro Comunidad de las Democracias celebrado en el marco de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), solicitó a sus miembros que los acuerdos firmados no se queden en simples palabras, sino que se materialicen en favor de la institucionalidad y los ciudadanos.

La democracia, según el mandatario José Raúl Mulino, se enfrenta actualmente a la desconfianza ciudadana, la desinformación, la desigualdad y la creciente expansión del crimen organizado y el narcotráfico, problemáticas que corrompen los sistemas desde adentro; por ello, deben ser atendidas en conjunto.

"Estas amenazas no respetan fronteras y no pueden combatirse país por país, reunión por reunión; exigen acción coordinada y la mejor manera de saber si somos capaces de eso es mirarnos con honestidad", subrayó.

Mulino hizo hincapié en que en la región existen cuatro casos puntuales que requieren la atención y acciones de este bloque diplomático: Nicaragua, en donde el deterioro de los derechos humanos es evidente; Cuba, que sigue esperando la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes; Venezuela, que necesita una transición democrática real lo más pronto posible; y Bolivia, que enfrenta una ofensiva de desestabilización impulsada por sectores radicales vinculados a actividades ilícitas.

Destacó que la Comunidad de las Democracias, a diferencia de otros organismos multilaterales, convoca únicamente a gobiernos que se ajustan a sus principios; por lo tanto, su responsabilidad de fomentar el respeto hacia la voluntad popular es aún mayor.

Los países miembros de esta agrupación, a juicio del presidente, deben ser más autocríticos, demócratas de acción y menos de salones refrigerados para dar respuesta a las preocupaciones de sus residentes, honrando el legado de quien ideó este encuentro hace más de 100 años a través del Congreso Antifitiónico.

El Ejecutivo panameño reiteró su invitación a organizar una reunión de alto nivel sobre seguridad, crimen organizado internacional y narcotráfico con el objetivo de establecer compromisos verificables y mecanismos de cooperación entre las fuerzas públicas de cada uno de los países para poner fin a estos flagelos.

"Lo que hagamos al salir de esta sala determinará si esta reunión tuvo valor real o si fue una vez más una buena conversación sobre la democracia sin consecuencias para quienes la necesitan", dijo.

Además, aprovechó la oportunidad para solidarizarse con el pueblo venezolano que, en las últimas horas, ha sido sacudido por dos terremotos que han dejado más de 100 muertos y 900 heridos.

Las autoridades habilitarán el Parque Omar para recibir donaciones y enviarlas hacia las áreas más afectadas por estos siniestros.