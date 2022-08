¿Por qué fracasó proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde José Luis Fábrega?

El Tribunal Electoral (TE) confirmó que el proceso de revocatoria de mandato, por iniciativa popular. contra el alcalde de la ciudad de Panamá, José Luis Fábrega fue archivado.

El archivo de este proceso se da mediante Resolución N° 303 DROEPC/DJ, surge al cumplirse los 120 días para la recolección de las firmas de apoyo requeridas, cifra que no se logró.

En el el último reporte emitido por el TE se indica que se lograron recolectar 17,780 firmas que representan el 8.94%. En total eran necesarias 198,920 firmas de respaldo, que corresponden al 30 % del padrón electoral para el cargo de alcalde del distrito capitalino, en las elecciones de 2019.

La recolección de firmas de respaldo a la solicitud de revocatoria de mandato del alcalde Fábrega inició el pasado 20 de abril, y culminó este jueves 18 de agosto.

La solicitud de recocatoria de mandato por iniciativa popular fue presentada por el abogado Roberto Díaz, según argumentó, por falta de transparencia, falta de consulta ciudadana en proyectos importantes, el abandono de otros proyectos, manejos presupuestarios, así como la asignación de viáticos y gastos de movilización.

¿Peró por qué fracasó este intento de revocarle el mandato al alcalde de la ciudad de Panamá?. A ello el proponente de dicha iniciativa enumera una serie de argumentos.

El jurista considera que hay un desconocimiento general de la figura de la revocatoria, por parte de la ciudadanía, es decir que desconocen que tienen ese derecho.

Plantea también que hace falta de docencia del Tribunal Electoral, que solo reglamento y no salió a explicar que era y los métodos de firma, como esta haciendo ahora para la libre postulacion.

Además señala que el hecho que haya prohibición de promocionar o publicitar el proceso también tiene gran influencia.

Recuerda que en Panamá hay un alto clientelismo, que esperaban algo a cambio de la firma.

También explica que el ciudadano no se creía que su firma tenía el poder de lograr sacar a una autoridad, en funciones, de su cargo.

"El desgano y poco me importa de muchos, que si algo no los afecta directo no le da importancia", es otro de los puntos resaltados por Díaz.

Reconoce que hizo falta una mejor organización, aunque recuerda que este proceso fue orgánico, sin dueño ni padrinos, que permitía la participación de todos.

Desde que se inició el proceso de revocatoria de mandato el alcalde José Luis Fábrega se mostró seguro que no prosperaría, incluso indicó que él contaba con el apoyo del electorado de la ciudad de Panamá que lo eligió en mayo de 2019.

La solicitud de revocatoria de mandato fue admitida por la Dirección de Organización Electoral de Panamá Centro el pasado 3 de marzo.

El Tribunal Electoral señaló que cabe la interposición de recurso de apelación contra esta resolución dentro de dos días hábiles siguientes a su notificación, el cual será resuelto ante la Dirección Nacional de Organización Electoral.

