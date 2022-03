Primarias de Cambio Democrático serían el final de Rómulo Roux como presidente de este colectivo

La celebración de elecciones primarias a lo interno del Partido Cambio Democrático (CD) representaría el final de la presidencia de Rómulo Roux en este colectivo político, por lo que está tratando de que no se realicen.

Roux no podrá evitar que se realicen elecciones primarias en el CD en las que sería derrotado por la diputada Yanibel Ábrego, aseguró el expresidente Ricardo Martinelli.

El exgobernante vaticinó que Ábrego ganará de forma abrumadora la presidencia del CD y que es posible que la dirigencia de este colectivo político, encabezada por Roux trate de no hacer elecciones para renovar la directiva de cara a las elecciones de 2024.

"Yo estoy seguro que van a tratar de no hacer elecciones, pero no se va a poder evitar ir a unas primarias presidenciales y allí esta mujer va a ganarle por cancha a Rómulo Roux", expresó el exmandatario.

El actual presidente de Realizando Metas (RM) le hizo un llamado a las bases de CD, porque a su parecer viene una pelea muy difícil dentro de ese colectivo.

Agregó que cuando dice que Yanibel Ábrego le va a ganar por cancha a Rómulo Roux es porque "ella llega al corazón del pueblo.Ella no está jugando tik tok".

Desde hace meses, un grupo de 15 diputados de este colectivo han solicitado que se convoque a elecciones internas para escoger la nueva directiva de CD, sin embargo, ha sido imposible, ya que la actual dirigencia encabezada por Roux se lo ha negado.'

Contrario a esto, lo que se les abrió fue un proceso disciplinario ante el Tribunal de Honor y Disciplina de este colectivo con el que se busca expulsarlos del CD.

Diputados que adversan a Rómulo Roux han denunciado que este político busca utilizar todas las artimañas para seguir controlando CD y el subsidio electoral a su antojo.

"Aprendí de mis errores"

El expresidente Martinelli indicó que siendo presidente cometió muchos errores, los cuales no los volverá a cometer si llega a ser presidente en el 2024.

"Los errores que cometí, aprendí de ellos y cuando uno aprende de sus errores uno no los vuelve a cometer. Como bien lo dijo Yanibel hay que sacar a Panamá del hueco donde estamos metidos, en muchas ocasiones por causas internacionales, pero también por causas locales, por malas políticas, malas decisiones y quien sabe también por falta de una verdadera oposición", explicó.

Martinelli indicó que al país lo tienen entretenido y en su caso lo tiene metido en diferentes casos y "me inventan de cuanto Dios ha creado para tenerme ocupado".

"Hagan lo que hagan, me van a tener que matar porque en el 2024 vamos a ganar Cambio Democrático y Realizando Metas. Vamos a ganar y quiero el apoyo porque aquí si hay gente buena de verdad, gente honesta, trabajadora etc".

De forma puntual, el exfuncionario vaticinó que vienen tiempos muy duros y les pidió a los miembros del Partido CD a que apoyen a la diputada Ábrego, a su equipo de trabajo.

Otro de los puntos que hizo referencia Martinelli, fue la postura que tomó la diputada Ábrego, siendo presidenta de la Asamblea Nacional (AN), cuando el expresidente Juan Carlos Varela trato de imponer para magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a Ana Tovar de Zarak y a la fiscal Zuleyka Moore.

"Si esa bella dama no hubiese hecho lo que hizo, nos hubieran zampado a esas dos sinvergüenzas magistradas y allí si estuviéramos jodidos, porque aquí no hubiera inversión, no habría trabajo, no se respetaría la ley y no hubiera debido proceso, tenemos que tener un país donde se respeta la ley" dijo.

