¿Qué factores influyen en el triunfo del próximo 5 de mayo?

Una serie de factores son los que influyen para que determinada candidatura presidencial logre el triunfo en unas elecciones. Entre ellos está la figura del candidato, sus propuestas al electorado, estructura, movilización y enfoque en las necesidades apremiantes de la población, entre otros.

Panamá celebrará elecciones el próximo 5 de mayo y son ocho los candidatos que se disputan llegar a la Presidencia de la República, para dirigir los destinos de esta nación centroamericana por cinco años.

En medio de esta realidad, el abogado y analista político Pedro Sittón señala que si bien es una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta para obtener la victoria, lo que más influye es la sinergia que haga el candidato con su electorado y donde se logre distinguir del resto de los candidatos no en las propuestas persé, sino en el convencimiento de que él sí las va a realizar en detrimento de los otros que no tienen la capacidad, eso es lo básico.

Explica que desde el momento en que el candidato (a) haga esa conexión con la población crea el liderazgo, el carisma y ese carisma y liderazgo se ve reforzado con la movilización del electorado el día de las elecciones, más la organización electoral, "pero en estas elecciones, específicamente, hay un dato que todavía hay que rescatar que las encuestas están reflejando, que el voto joven se ha incrementado ya a estas altura en un 20% del electorado, si a eso tú le sumas que muy probablemente a partir de noviembre del año pasado hubo una gran movilización de personas producto de las redes sociales, entonces esa es otra herramienta que va a requerir la estrategia de la campaña para poder movilizar ese voto joven y convencerlo de hacer la diferencia hacia ti, porque tú podrás tener un voto fiel, un voto fidedigno, un voto leal a ti, pero ese voto joven puede ser muy volátil y lo tienes que conservar y creo que eso es el gran reto de esta campaña electoral".

Para el analista político, Jaime Porcell, el triunfo se logra con un conjunto de medidas, pero a su juicio "lo que se hace antes de la campaña es importante cómo con qué imágen llegas, cuál es tu postura ante temas críticos, cuál es tu postura con tu cercanía con los electores".

Plantea Porcell: "Se trata en primer lugar de lo que se ha hecho antes de la campaña, la campaña es como cuajo de la gelatina, que has hecho antes, cómo te has posicionado, cómo te has vendido, cómo te has hecho entender, cómo te has comunicado con los electores, cómo te ha permitido a ti la competencia tomar una posición. Después la campaña es el toque final, de allí por ejemplo que candidatos como Gaby no logren levantar cabeza por más campaña que tenga por lo que sucedió antes y ese es el momento crucial de una campaña, el antes".

Destaca Porcell que en Panamá las candidaturas son unipersonales, "el partido juega de contexto, el partido te hace un contexto, es diferente el apoyo de un Cambio Democrático que el apoyo de un PRD te van a dar valores distintos, sin embargo la figura central es el candidato".'

18%

de los electores están en el rango entre 18 y 25 años de edad, según el TE. 11%

del electorado está dentro del rango de 26 a 30 años de edad, según el padrón electoral.

Por su parte el analista Danilo Toro hay una gama de factores, circunstancialmente unos factores influyen más que otros, pero no hay uno que influya más siempre.

Explica que se puede tener un candidato poco conocido con una buena estructura política que lo lleva al poder.

"Un candidato que no hizo una carrera política brillante, pero gracias a la estructura llega al poder caso con Rodríguez Zapatero en España, Partido Socialista Obrero Español", resalta.

Agrega que a veces puede ser al revés, el individuo se sobrepone a la estructura del partido, "caso típico Arnulfo Arias, nunca necesitó un partido político, lo tenía porque esa era la exigencia de las leyes de Panamá para poderse candidatizar, pero nunca necesitó un partido político realmente, él creó varios".

Toro considera que el planteamientos, el discurso puede ayudar mucho, ya que es un elemento en una competencia que pesa mucho.

Concluye el analista que son varios elementos entre ellos oferta, estructura política, candidato, recursos, "son de 4 a 6 factores que intervienen, pero en cada momento no todo esos factores pesan lo mismo, hay momentos en que uno de esos factores pesa más que otro".

Actualmente los ocho candidatos presidenciales están inmersos en la campaña electoral, donde están realizando sus movilizaciones para llegar directamente al electorado y darle a conocer sus propuestas a los problemas que más afectan a la población.

La campaña en Panamá concluye el próximo 2 de mayo, fecha hasta la cual tienen los diferentes candidatos para promocionarse con miras a ocupar la silla presidencial de Panamá.

