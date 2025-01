¿Qué piensa Marco Rubio sobre el Canal de Panamá?

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, durante su audiencia de confirmación en el Senado, sugirió que el uso que China hace del Canal de Panamá constituye una posible violación a los términos establecidos en la entrega de esa vía interoceánica a los panameños.

De esta forma, Rubio repite el argumento del presidente Donald Trump sobre China y el Canal, el cual ha sido refutado, de forma categórica, por el presidente José Raúl Mulino, e incluso, por el Gobierno de China.

Rubio, quien la próxima semana iniciará su primera gira internacional, que incluye visitas a Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana, llegará al país en un contexto de tensión debido a la promesa de Trump de "retomar" el control estadounidense sobre el Canal de Panamá.

“Todavía no he revisado la investigación legal que respalda esto, pero me veo obligado a sospechar que se podría argumentar que se han violado los términos bajo los cuales se entregó ese canal”, declaró Rubio, quien cuestionó el uso que China hace de la vía interoceánica.

“Si bien técnicamente la soberanía sobre el canal no ha sido transferida a una potencia extranjera, en la práctica, una potencia extranjera posee hoy, a través de sus compañías, que no son independientes, la capacidad de convertir el canal en un cuello de botella en un momento de conflicto”, añadió.

El nominado a suceder a Antony Blinken señaló que “esto representa una amenaza directa a los intereses nacionales y a la seguridad de Estados Unidos”, algo particularmente “irritante” dado que los estadounidenses fueron quienes construyeron esa infraestructura.

El próximo jefe de la diplomacia estadounidense defendió que este es “un tema muy legítimo” para Estados Unidos, aunque se mostró dispuesto a dialogar con las autoridades panameñas.

“Panamá es un gran socio en muchos otros asuntos, y espero que podamos resolver este tema del canal y su seguridad. Además, continuar trabajando de manera cooperativa en una serie de temas que tenemos en común, incluida la migración”, afirmó.

El ppresidente Mulino ha dicho en varias ocaciones que el Canal es y seguirá siendo de Panamá y su administración seguirá estando bajo control panameño con respeto a su neutralidad permanente.

A su vez, indicó que no hay presencia de ninguna nación del mundo que interfiera con su administración. El Canal no fue una concesión de nadie.

El Canal de Panamá fue construido por Estados Unidos, que lo inauguró en 1914 y lo administró hasta su traspaso al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999, como quedó estipulado en los Tratados Torrijos-Carter, firmados el 7 de septiembre de 1977 en Washington.