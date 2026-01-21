Realizando Metas acepta renuncia de Rubén 'Pepe' Campos

El partido Realizando Metas (RM) aceptó la renuncia de Rubén "Pepe" Campos a la Junta Directiva del colectivo político, luego de que anunciara públicamente su intención de abandonar el partido.

Campos había manifestado su descontento con los manejos internos del colectivo, por lo que consideró que era mejor no formar parte de la organización política.

De acuerdo con un comunicado oficial, a partir de la fecha la renuncia se considera formalmente efectiva, dejando a Campos de formar parte de la Junta Directiva de Realizando Metas.

“Lo anterior se sustenta conforme a lo establecido en el Capítulo III - Faltas y Sanciones, Sección B: De las faltas, específicamente en los numerales relativos a renuncia expresa o tácita al partido y deslealtad comprobada al partido”, señala el comunicado firmado por el vicepresidente de RM, Francisco Ameglio.

El documento agrega que, en tal sentido, se procederá de conformidad con lo que establece el Estatuto, dando traslado al Tribunal de Honor y Disciplina para los fines correspondientes.