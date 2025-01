Reclamos de Trump sobre Groenlandia y Panamá atañen a países implicados, según Kremlin

El interés expresado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en Groenlandia y en el canal de Panamá es un asunto que atañe a las relaciones bilaterales entre los países implicados, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



"Este tipo de reclamos son quizás más objeto de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Dinamarca u otros Estados. Observamos con mucha atención el dramático desarrollo de la situación, que por ahora, gracias a Dios, solo se ha limitado a declaraciones", dijo en su rueda de prensa diaria.



También se refirió a la reacción de las autoridades panameñas ante las declaraciones de Trump, en las que "como mínimo se observaba una incomprensión respecto a la postura del presidente electo" de Estados Unidos.



"Esto es un asunto que concierne a sus relaciones bilaterales. Seguimos con gran atención este intercambio de declaraciones", añadió.



No obstante, al ser preguntado sobre la posibilidad de que la anexión de Groenlandia podría afectar el equilibrio de fuerzas en el Ártico, señaló que esta "es una zona de nuestros intereses nacionales, de nuestros intereses estratégicos".



"Estamos presentes en la región del Ártico, y continuaremos estando allí. Estamos interesados en conservar el ambiente de paz y estabilidad en la región ártica, y estamos dispuestos a interactuar con todos los países del mundo en aras de mantener esta paz y estabilidad en todas partes, y en particular en el Ártico", zanjó.



El representante de la Presidencia rusa comentó las polémicas declaraciones expansionistas de Trump, quien este martes, durante una rueda de prensa en Mar-a-Lago, Florida, no descartó el uso de la fuerza militar o económica para recuperar el control del Canal de Panamá y la isla de Groenlandia, o convertir a Canadá en el estado 51 de Estados Unidos.



Las declaraciones de Trump fueron rechazadas inmediatamente no solamente por los líderes de los países aludidos, sino también por jefes de Estado de la mayoría de los países de la Unión Europea.