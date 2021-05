Ricardo Martinelli apuesta a la generación de empleos para superar la crisis económica

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, manifestó que para superar la crisis económica provocada por la covid-19, se deben generar empleos bien remunerados para el pueblo.

"Hay que darle trabajo privado, no público, bien remunerado al pueblo. Se puede hacer si todos nos unimos. Yo buscaré esa unidad sin rencillas o nos vamos al carajo todos", sentenció el exmandatario de la República, a través de su cuenta de Twitter.

Martinelli agregó que el crecimiento económico provoca una mayor generación de empleos y esto ayudaría a superar la situación que atraviesa la Caja de Seguro Social (CSS).

"Con crecimiento económico y más empleo se puede, como tuvimos superávit en CSS, y evitar traumas de ley orgánica", sentenció el exgobernante.

Otro de los puntos que abordó Ricardo Martinelli es sobre los subsidios que otorga el Gobierno Nacional, algo que a su parecer es "insostenible, pero muy necesario".

"Es insostenible, pero necesario los pagos de subsidios del Gobierno. Estos superan sus ingresos. Debemos tener crecimiento económico para evitar deudas y subir recaudos, para eso se deben crear condiciones económicas, no interferir en la justicia, crear empleos privados, subir inversión publica", dijo.

El exmandatario panameño también se refirió a la labor que están haciendo los estamentos de seguridad, en cuanto a la incautación de drogas.'

de mayo a las 3 de la tarde se reprogramó la audiencia de afectación de derechos. 22

de junio próximo, se estableció el segundo juicio contra Martinelli por el caso pinchazos.

"Por eso, ahora decomisamos en 3 meses lo que antes en 12, pero subió de 500 toneladas a más de 4,000 el trasiego por quitar radares, scanners, perros en aeropuertos, rayos X. Altas figuras del Ejecutivo metidas. Todo para desviar atención a corrupción", enfatizó el exfuncionario.

"Era para lucrar en cash ellos, pero más para desviar opinión pública mediática a corrupción del gobierno anterior, que sí la hubo, la hay ahora y la ha habido siempre, si no la paramos", explicó Martinelli.

Estas declaraciones del exmandatario se dan luego de que la tarde del martes se suspendiera una audiencia de afectación de derechos solicitada por su equipo de defensa, esto porque los querellantes dentro del caso de los supuestos pinchazos telefónicos no se presentaron a la misma.

"Me han violado todos mis derechos y la ley. Ayer, había audiencia de afectación de derechos y los 5 querellantes y sus abogados no asistieron a la misma teniéndose que reprogramar para fecha futura. No voy yo y me ponen orden de captura. Aquí no hay debido proceso y por eso no hay inversión", explicó.

Ante la inasistencia de los querellantes y sus abogados defensores, la audiencia fue reprogramada para el miércoles 18 de mayo a la 3 de la tarde en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

