Ricardo Martinelli: Buscan inhabilitarme y que no corra más

El expresidente Ricardo Martinelli aseguró que la decisión de anular el fallo que lo declaró no culpable busca inhabilitarlo políticamente y que no corra más.

"Ha sido tan obvio lo que acaba de ocurrir, superamos la cifra de inscritos para convertirnos en partido político y ahora resulta que quieren juzgarme por algo que ya fui declarado no culpable", afirmó Martinelli en su cuenta de Twitter.

En un fallo dividido, el Tribunal de Apelaciones ordenó un nuevo jucio, pero solo por los cargos de interceptación de comunicaciones y seguimiento sin autorización judicial.

Sin embargo, Martinelli asegura que el pueblo panameño no es tonto. "Pillin detrás de todo para inhabilitarme y no corra más", afirmó.

En tanto, la exministra y abogada Alma Cortés manifestó que desafortunadamente como abogada y víctima de un sistema de justicia tan deteriorado, se suma a las nefastas comparaciones que se ha convertido en un basurero o tanque séptico, salvo contados funcionarios.

"Antes al servicio de Cachaza, hoy en manos de un Pillín. Para adelante Ricardo Martinelli", escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente, consideró que retornar a la manipulación de la justicia y persecución política, le hace más daño a nuestro golpeado país.

"Aspiraciones políticas de altas figuras y sus graves problemas de imagen, no son más importantes que las necesidades del pueblo.

Ya ganamos una vez y lo volveremos hacer", dijo.

Otras figuras como el exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, afirmó que esta decisión convierte a Martinelli "en víctima de un sistema de justicia degenerado".

VEA TAMBIÉN: Médicos y la Caja de Seguro Social buscan una solución a falta de insumos

"El fallo del caso Pinchazos simboliza la pelota que impacta la vidriera de la objetividad e imparcialidad del Órgano Judicial en el caso Ricardo Martinelli por el tiempo en que se emite. Esta situación lo convierte en víctima de un sistema de justicia degenerado", precisó.

Fraguela cuestionó el hecho de que el fallo se hubiera dado a pocas horas de que el expresidente Martinelli inscribiera su partido. "Queda en el ambiente, si es algo legal o político el tema", enfatizó.

Ha sido tan obvio lo que acaba de ocurrir, superamos la cifra de inscritos para convertirnos en partido político y ahora resulta que quieren juzgarme por algo que ya fui declarado no culpable. El pueblo panameño no es tonto. Pillin detrás de todo para inhabilitarme y no corra mas— Ricardo Martinelli (@rmartinelli) November 21, 2020