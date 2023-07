Ricardo Martinelli: Diez frases memorables de su discurso

Ricardo Martinelli, candidato presidencial por el partido Realizando Metas, envió este domingo un esperanzador mensaje al pueblo panameño, en medio de las primarias del colectivo que preside.

A continuación le presentamos las frases más memorables del discurso que ofreció el exmandatario en el Hotel El Panamá.

1. He estado al borde de perderlo todo, pero nunca perdí la esperanza.

2. Yo no soy perfecto, pero trabajo y echo este país hacia adelante. No me verás sentado hablando paja, ni quejándome porque siempre actúo.

3. No confíen en la sonrisa de personas con dientes blanqueados. Observen la trayectoria de todos aquellos que buscan su apoyo, porque su voto definirá su vida por los próximos 5 años.

4. Yo admiro la fortaleza y perseverancia del pueblo panameño. La mayoría se levanta temprano y sale a ganarse la vida, muchas veces sin nada que desayunar.

5. Yo, Ricardo Martinelli con Realizando Metas, no les ofrezco promesas vacías, les ofrezco mi experiencia, empatía y mi compromiso para trabajar incansablemente por todos ustedes.

6. No nos dejemos joder, ni que nos pisoteen. Adoptemos una actitud positiva ante las adversidades. La perseverancia es lo que más que ha ayudado a salir adelante.

7. A muchos les caigo bien, a otros les caigo mal. Pero 10 años después de haber salido del gobierno nadie puede negar que al país le iba mucho mejor con mi equipo de trabajo.

8. Mis adversarios políticos han intentado difamarme y enlodar mi legado. Les tiemblan las piernas de saber que una vez más les voy a demostrar lo ineficientes, descarados y lo malvados que son para solo chupar de la teta del Estado.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

9. Si permitimos que los políticos de siempre continúen gobernando, nos enfrentaremos al peor Panamá posible. Me duele decirlo, Panamá está mal y se puede poner peor, el país no funciona.

10. Les pido que se unan a mí en esta lucha por un Panamá mejor. Juntos vamos a mejorar la vida de todos y cambiar el rumbo del país. Es hora de luchar por un futuro mejor.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!