Ricardo Martinelli: 'Mi alianza es con el pueblo'

El candidato presidencial por el partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli manifestó que su única alianza para las elecciones generales del año 2024 es con el pueblo panameño.

Agregó que como colectivo político no se van a prestar para hacerle el juego a otros partidos, con "componendas de recámara", cuando lo que se debería es estar pensando en los problemas que atañen al pueblo panameño.

"Yo estoy muy preocupado por la situación que está sucediendo en Panamá. Aquí estamos andando por la nubes, por las ramas y no estamos agarrando el problema de fondo, que es la grave crisis económica y el desgreño social y administrativo de este Gobierno, el cual se ha dedicado a dilapidar los recursos del Estado en política y dádivas a sus candidatos", indicó.

En razón de este desgreño, Martinelli comentó que por eso es que se ve que en la Caja del Seguro Social (CSS) no hay medicinas, se han suspendido las operaciones y hay una falta de productos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, mientras que el desempleo va en aumento.

El candidato por RM afirmó que lo que se está haciendo es que el país se está endeudando a un ritmo agigantado, mientras la economía panameña se está yendo al piso.

"Aquí en vez de estar hablando de esas cosas, perdemos el tiempo peleando por casos fabricados e inventados, cuando deberíamos estar pensando en el país que se está acabando. Este país no es viable por la forma en que está actuando este Gobierno y muchos políticos. Realizando Metas no se va aprestar para eso, y de ser necesario iremos solos en las próximas elecciones, lo haremos, nuestra alianza es con el pueblo" panameño, dijo el líder de RM.

Martinelli reiteró que muchos de los candidatos que aspiran a ocupar la silla presidencial a partir de julio de 2024, ninguno sabe lo que es pagar una planilla, nunca han pagado impuesto y nunca ha empleado a una persona en su vida.

"Yo estoy bien preocupado por la situación económica del país y la forma como se está manejando la justicia, con casos fabricados e inventados, no solo a mí, sino a muchas otras personas", expresó.

El líder de Realizando Metas también expresó que le preocupa el tema de la salud en Panamá, ya que no hay medicinas, no hay operaciones y que todavía hay más de 11 instalaciones para atención médica que tienen más de 10 años de haber iniciado su construcción y aún no se terminan, empezando por la Ciudad Hospitalaria, el Hospital de Metetí y varios Minsa-Capsi.

Igualmente, Martinelli se refirió al tema de la Caja de Seguro Social, donde se ha dicho que dentro de algunos meses se acaban los fondos para pagarle a los jubilados, algo que nadie habla y es muy grave.

"Tenemos que empezar a hablar de las cosas que verdaderamente le atañen al pueblo panameño, como lo son el alto costo de la Canasta Básica, el desempleo y la falta de oportunidades, donde ya los panameños no podemos aspirar a ser lo que quieren ser, porque aquí nos han truncado los sueños".

Frente a esto, el líder de RM indicó que si buscarle solución a todos estos problemas implica que tengan que ir solos en las próximas elecciones, lo harán.

"Nuestra alianza es con el pueblo, si tenemos que dar hasta nuestra última gota de sangre para cambiar las cosas en este país, la vamos a dar. Si es hacer una alianza con personas que son el problema y no la solución, yo creo que es preferible ir solos, que mal acompañados", aseveró.

Martinelli advirtió que hay que empezar a resolver los problemas que atañen al pueblo panameño.

Alianza solo con Ábrego

En cuanto al tema de una posible alianza con Cambio Democrático (CD), Martinelli declaró que esto se da solo si es con la diputada Yanibel Ábrego.

Precisó que si por alguna razón Ábrego pierde el 9 de julio algo que él no cree que suceda, se cumplirá con los acuerdos hechos con algunos diputados de este colectivo, que también son parte de Realizando Metas.

En cuanto a un incremento de los ataques judiciales en su contra, Martinelli señaló que indudablemente eso es algo que se dará, pero que no se va a dejar amedrentar.

