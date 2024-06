RM autoriza a Martinelli designar al candidato a presidente de la Asamblea

La Junta Directiva del partido Realizando Metas (RM) autorizó a Ricardo Martinelli para designar al candidato a presidente de la Asamblea Nacional, el próximo 1 de julio.

En la reunión, participaron el presidente del partido, Ricardo Martinelli Berrocal, David Virzi, Albey Ramos, Julie Lymberopulos, Carlos Berbey, Cesar Chu, María Cristina González, Jaime Ford, Alvin Cedeño, Luis Eduardo Camacho, Jamis Acosta, Lourdes Castillo, Albey Ramos, Lilibeth Cárdenas, Vicente Gálvez, Shirley Castañeda, Francisco Ameglio, Luis González y Alma Lorena Cortés.

Además, participaron los diputados electos, quienes se conectaron a la reunión vía zoom.

Cabe mencionar que Luis Eduardo Camacho Castro declinó por una decisión personal a su candidatura a la presidencia de la Asamblea Nacional.

Camacho señaló que ni Ricardo Martinelli, ni el presidente electo, José Raúl Mulino, le pidieron que abandonara sus aspiraciones.



Sostuvo que no está atado a un puesto porque seguirá siendo el mismo si es diputado o no, o si es presidente o no.

La Junta Directiva del partido Realizando Metas aprobó autorizar a Ricardo Martinelli para designar al candidato a presidente de la Asamblea Nacional, el 1 de julio. pic.twitter.com/UXzFhRIUGm — PanamáAmérica (@PanamaAmerica) June 19, 2024

