'Si van a violar mis derechos mejor que no haya elecciones'

La candidata presidencial Zulay Rodríguez advirtió que los exabruptos jurídicos que ha sufrido Ricardo Martinelli podrían repetirse con ella, luego de que la magistrada María Chen solicitara una audiencia de formulación de imputación en su contra.

Ante un escenario de politización del sistema judicial, la diputada recalcó que la intención es allanar el camino de otros aspirantes a la presidencia.

"La Corte no puede saltarse el paso de investigación, por ley me tienen que investigar por seis meses, ahora si quieren violarme todos mis derechos como se lo hicieron a Ricardo Martinelli mejor no tengamos elecciones", subrayó.

Rodríguez ironizó en que si no se le respetará el debido proceso, lo mejor será no ir a las urnas y colocar un esbirro de los poderes económicos.

Para la líder política no es casualidad que los dos candidatos que lideran las preferencias electorales se encuentren inmersos en procesos politizados.

"Primero sacaron a Ricardo Martinelli de la contienda electoral, ahora me quieren sacar a mí. Quieren eliminar a los únicos dos candidatos a la presidencia que no somos del agrado de los poderes de este país", expuso.

La diputada recalcó que siempre estuvo en contra de lo que le estaban haciendo a Ricardo Martinelli y sabía que después del expresidente venían por ella.

"Quieren poner a esbirros que van a cuidar los intereses de los ricos versus los que quieren proteger tus intereses", añadió la diputada.

Rodríguez señaló que seguirá denunciando las injusticias y dará la cara porque no tiene nada que temer.

En el caso de Ricardo Martinelli, la justicia ha roto todos los récords de velocidad con el propósito de inhabilitar su candidatura debido a que marcha como favorito.

En cerca de seis meses se realizó el juicio, se inadmitieron los recursos y se violaron los términos establecidos por ley, marcando nefastos precedentes.

