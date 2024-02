Sittón: 'Rubén Blades es un zángano político'

El abogado y analista internacional, Pedro Sittón, calificó de zángano político al cantante Rubén Blades, quien cuestionó el asilo concedido por Nicaragua al candidato presidencial Ricardo Martinelli.

De acuerdo con Sittón, las declaraciones de Blades son temerarias y demuestran su ignorancia jurídica en esta materia.

"También manifiesta la demagogia política. Es un zángano político que está presto a ser cipayo del imperio para opinar en contra de cualquiera que se opone a los intereses norteamericanos", expuso en su tertulia Entre Ceja y Ceja.

Sittón también hizo énfasis a que contrario a lo que Blades asegura, el estado de Nicaragua es soberano en dictaminar quién es o no un perseguido político.

En esta línea agregó que Panamá debe dar por obligación y de manera inmediata el salvoconducto correspondiente.

"Blades no sabe de derecho. Bien podría decirse que lo que natura no da, Harvard no lo presta", agregó Sittón.

El consultor político coincide con su colega Sidney Sittón, quien el lunes recalcó que la condición para recibir asilo "no la califica ni Rubén Blades ni las maracas que usa".

"Lo que denota con esa expresión es que es un ignorante del derecho porque la calificación la da el estado asilante. Está en todas las convenciones", comentó.

Martinelli se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua desde la semana pasada para proteger su vida e integridad.

El expresidente ha sido objeto de una justicia especial en la que se ha evidenciado la saña para dejarlo fuera de la contienda electoral.

Los exabruptos jurídicos se han arreciado a pocas semanas de las elecciones, para las cuales lidera las intenciones de voto.

