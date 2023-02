Torrijos: “Los Países divididos sucumben y se estancan”

La Fundación Omar Torrijos, rindió homenaje al natalicio 94 de Omar Torrijos, en un acto presidido por el presidente Martín Torrijos, con la presencia de miembros de la fundación, jóvenes y simpatizantes de Omar Torrijos.



El evento realizado en la Fundación Omar Torrijos, conocida como la “Casa de Omar”, contó con un discurso por el presidente Martín Torrijos, donde destacó el legado de Omar, sus principios enseñanzas y como se aplican en la actualidad.



“Venimos a la casa de Omar, para honrarle y quererle como siempre. Veo aquí las caras de torrijistas dispuestos, reunidos alrededor de su recuerdo y un día como hoy, hace 94 años, nos acompaña, con su sombrero, con su alegria, su cariño y con su conciencia limpia”, destacó el presidente Torrijos.



Gracias a él, su legado hizo de Panamá un país completo, sin excluciones, resaltó.



Torrijos dijo que decir Omar, es decir: transformación, patrullaje doméstico, justicia social, Poder Popular, concertación, consulta y eficiencia en la gestión del estado y sus instituciones.



“Hay un puente que cruzar, que une al pasado con el futuro y no podemos anclarnos al pasado pero sí podemos acumular las herencias para hacer el futuro compartido” dijo Torrijos.



Torrijos recalcó que se trata de pasar al futuro con la visión, los principios y el coraje que nos legó Omar Torrijos y que tenemos la obligación de entendernos entre panameños para construir un proyecto de país en unidad.



“Construir el país con solidaridad, con sensibilidad humana, donde las coincidencias sean mayores que las diferencias”, resaltó.



Debemos tener la determinación que Panamá, sea un país con mayor equidad y menos desigualdad, se trata de cuidar nuestro país, de no dañarlo y engrandecerlo con dignidad y respeto, expresó el Presidente Torrijos



No hay nada, nada más importante que Panamá, hay mucho por hacer, hacer es el futuro y para esa tarea, hoy tenemos que mirar más lejos, con nuestras visiones, abriendo trochas, para enfrentar los viejos y nuevos problemas que tenemos al frente, que no se pueden rehuir ni dejárselos a otros, esto significa que el torrijismo tiene vigencia, como una herramienta para interpretar a nuestra sociedad, concluyó.