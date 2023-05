Yanibel Ábrego recorre por segundo día el circuito 8-5

Por segundo día consecutivo la precandidata a la presidencia de la República por el partido Cambio Democrático (CD), Yanibel Ábrego, recorrió el circuito 8-5, visitando los corregimientos de Caimitillo, Alcalde Díaz, Las Cumbres y Chilibre.

Una de las grandes problemáticas que afrontan los habitantes del área norte de la ciudad de Panamá, es la falta de agua potable, teniendo la principal potabilizadora del país en Chilibre.

“Hay personas que tuvieron la oportunidad de arreglar el problema del agua y por su incompetencia han provocado un desastre vergonzoso como es la falta de agua en muchas familias, esas mismas personas vuelven de manera cobarde a querer desprestigiar todo lo que el cambio de verdad representa”, señaló la candidata presidencial.

Yanibel Ábrego sigue escuchando y sumando el apoyo de cientos de dirigentes y copartidarios de Cambio Democrático, quienes reafirman su voto a favor de la casilla 4 para las primarias presidenciales.

“Es preocupante cuando los perdedores solo saben ganar con mentiras y con trampas. Todo el país sabe lo que pasó el 19 de marzo. Ganamos la mayoría de convencionales y ganamos la secretaría de la juventud, solo nos quitaron con trampas la secretaría de la mujer. Y eso está denunciado”, enfatizó Ábrego.

La candidata hizo un llamado al Tribunal Electoral que garantice la transparencia de estas elecciones. “Mal vamos cuando no nos dejan tener ni siquiera observadores en el día de las primarias”.

“Porque conozco las injusticias decidí ser la primera mujer diputada independiente de Panamá, porque conozco la falta de oportunidades que vives me he propuesto ser candidata presidencial, por eso me atacan con mentiras, porque desafío al poder que ha amordazado a nuestro partido y a la voz del auténtico Cambio Democrático”, puntualizó Yanibel Ábrego.

La campaña para las primarias de CD culminan el 16 de julio, mientras que las elecciones se realizarán el 9 de julio de 2023.

