Zulay Rodríguez pide al Minsa nuevos protocolos contra la covid-19 en el aeropuerto de Tocumen

La diputada oficialista Zulay Rodríguez considera que el Ministerio de Salud (Minsa) debe proponer nuevos protocolos de bioseguridad contra la covid-19, los cuales ayuden a reactivar la economía.

En esta línea, Rodríguez aboga por flexibilizar los controles en el aeropuerto internacional de Tocumen, sin que ello implique bajar la guardia ante los países de riesgo.

"Señores del Minsa, para reactivar la economía nacional, deben flexibilizar los controles en Tocumen y establecer un protocolo especial o impedimento de entrada para los viajeros de países en riesgo como Venezuela donde no hay vacunas", expuso.

En el caso de Venezuela, días atrás el expresidente Nicolás Maduro pidió al mecanismo Covax enviarles las vacunas o que les devolvieran el dinero.

Según Maduro, hasta el pasado domingo un total de 2,508,201 venezolanos han recibido la inyección contra la covid-19. Esto equivaldría al 8,8% de su población que, de acuerdo a la más reciente estimación de la ONU, es de 28,4236,000 personas.

Hasta la fecha, las autoridades venezolanas han administrado las vacunas Sinopharm (China) y Sputnik V (Rusia).

Rodríguez, en tanto, defendió su postura de los que la señalaron de xenofóbica.

A juicio de la diputada, los viajeros no vacunados son un riesgo para la seguridad nacional.

"Si usted gusta no se vacune. Ahora, si no se vacuna es un riesgo para la seguridad nacional de nuestro país y no puede ingresar. No podemos exponer a nuestra población a un cuarto brote de covid", precisó.

