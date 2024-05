Abogados del alcalde Alex Lee califican de ilegal detención

El alcalde del distrito de Colón, Alex Lee, fue detenido la tarde del jueves en el aeropuerto internacional de Tocumen, cuando se dirigía hacia el exterior.

La detención fue hecha por la Fiscalía de Descarga Anticorrupción quien giró una orden de conducción contra el alcalde Lee, por peculado de uso.

En una investigación relacionada a la posible malversación de fondos bajo su custodia en la Junta comunal del Barrio Sur en el periodo 2009-2014, cuando era representante de corregimiento,informó en horas de la noche del jueves.

La aprehensión fue hecha por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en este recinto aéreo en Tocumen.

A todo esto mediante comunicado el equipo legal del alcalde Lee señaló que la medida adoptada por la fiscalía anticorrupción, a todas luces arbitraria e ilegal.

No tiene sentido que, si al funcionario alcalde no se le ha notificado personalmente de alto alguno, se opte por aplicar la excepcionalidad del artículo 235 del Código Procesal Penal, cuando a un ciudadano, de la calidad que sea, no se localiza, indica el comunicado.

Añade que es absurdo pensar o insinuar, que al alcalde de Colon Lee, no se le localizó o es difícil de localizar.

A mi juicio, se cumple lo que ha dicho el presidente electo, cuando prometió que en Panamá no se usarán ni jueces ni fiscales para persecuciones políticas, destaca el documento.

Añade que ya nuestra corte se ha pronunciado en el pasado reciente, en torno a las prerrogativas que deben llenarse en procesos contra alcaldes y representantes.

En todos los casos, se han decretado las arbitrariedades y abusos de algunos componentes del Ministerio Público, que aún no comprenden que el nuevo sistema de enjuiciamiento, está basado en reglas, garantías y principios.

Por último, en torno al pretendido fuero, el alcalde renunció voluntariamente al fuero, y nunca negó atender, la díscola postura del fiscal Edwin Juárez Duarte. concluye el comunicado.

