Actividad minera de Cobre Panamá 'no es un riesgo para la Comarca'

"Primero, en la forma y la manera en que realizamos este acto de firmar una carta abierta, lo hicimos público, frente a un grupo de la comunidad, para que no se tomara esa decisión de una manera errónea o se malinterpretara. Segundo, el objetivo es dejar dos puntos claros: que Donoso y Omar Torrijos están fuera de nuestra jurisdicción y directamente no incide en nuestro territorio, y que la Ley 11 del 26 de marzo de 2012 prohíbe en su totalidad cualquier proyecto, intención o actividad minera dentro de Comarca, eso lo dejamos claro como una opinión; la población no debería tomar ese pretexto para ir a la calle...".

Lo anterior es lo que quiere dejar en claro Josué Pedrol, presidente del Congreso Regional Nidrini, uno de los firmantes de una carta abierta donde expresan que la actividad minera que realizaba Cobre Panamá no representa un riesgo para la Comarca, ni riñe con sus leyes especiales.

En el mencionado documento, el grupo consideró que el Gobierno Nacional debe abordar el tema minero de manera responsable y transparente, con el objetivo de dinamizar y favorecer la creación a corto y mediano plazo de empleos y de crecimiento económico.

En su momento, Pedrol apeló por obtener mayor información de los expertos y de las propias comunidades cercanas a la mina de Cobre Panamá para un mejor análisis de la situación.

El dirigente siempre hace énfasis en que se debe "sacar de la ecuación" a Barro Colorado, pues "no se puede hablar el mismo idioma para los dos proyectos".