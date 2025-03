La Alcaldía de Arraiján ha logrado recuperar $205,000 de la deuda de $700,000 acumulada por la pasada administración en publicidad exterior.

Unos 253 contribuyentes, indica un informe de esta alcaldía, han sido aforados, además de descubrirse una cantidad no precisada de contribuyentes ilegales que no están registrados o incumplen con los requisitos.

Adicionalmente, se han detectado contribuyentes previamente aforados que no están pagando la cantidad total correspondiente a la publicidad que poseen.

Varias vallas publicitarias no están debidamente rotuladas o no se sabe quiénes son los dueños porque los expedientes no existen.

En campo se han encontrado personas levantando vallas sin los permisos adecuados según el acuerdo municipal que rige esta materia.

Se detalló que actualmente, la deuda relacionada con la publicidad exterior asciende a unos 495,000 dólares.

Desde octubre, indica el informe, no se han otorgado permisos para publicidad exterior en área de servidumbre, y unas 15 vallas han sido removidas utilizando procedimientos legales y notificando a los contribuyentes.

Un aspecto importante es que, aunque los contribuyentes están pagando impuestos al municipio, la mayoría no cuenta con la resolución del Ministerio de Obras Públicas (MOP) necesaria para operar en servidumbre pública.

La Alcaldía de Arraiján tiene la jurisdicción y control sobre las actividades comerciales y de recaudo relacionadas con la publicidad exterior en su territorio.

En virtud de esta competencia, posee la facultad legal para sancionar o remover cualquier estructura publicitaria que no cumpla con las normativas y regulaciones establecidas.