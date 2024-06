Ana Ureña dejó un legado, la cumbia no morirá

“Cuando yo canto cumbia chorrerana, yo siento un cosquilleo desde los pies hasta la cabeza con un orgullo muy grande que llevo en mi corazón”, así resumía Ana Enelva Ureña de Almillategui, su sentimiento y amor por la Cumbia Chorrerana.

Este amor por la cumbia y su preocupación por la preservación de esta parte del folclor chorrerano, es lo que impulsó a Ana Ureña a formar nuevas generaciones de cantadoras.

Ana Ureña, no sólo era cantadora de cumbia, sino que también dominaba el canto del tambor chorrerano, lo cual aprendió, según contó ella misma, de su madre y su hermana, Lucía “Chía” Ureña.

Luego del fallecimiento de su hermana “Chía” Ureña, en un siniestro vial junto a Carlos Felipe Isaac (Ñato Califa) y parte del conjunto, en el año 2006, “Anita” como cariñosamente se le llamaba, fue quien elevó su voz para que nuevamente se escuchara la Cumbia Chorrerana.

La voz vibrante de Ana Ureña cantando “Cada vez que voy a la cumbia, yo me llevaré mi sombrero, no es que yo lo tenga del lujo, es pa' que me proteja del sereno", junto al nuevo conjunto de los Nietos de Ñato y Ana Ureña, animó por varios años a los bailadores de cumbia.

El talento de Ana Ureña fue reconocido en varias ocasiones, considerándola incluso un “Tesoro Vivo”, además de ser declarada por el consejo municipal de La Chorrera como Hija Meritoria.

Tras una larga enfermedad que la alejó de las presentaciones, Ana Ureña falleció en su residencia el 4 de junio de este 2024.

Rodolfo César, de la Asociación Folklórica Chorreranos Unidos ¡Que la Cumbia no Pare! (AFOCUMPA), lamentó el fallecimiento de Ana Ureña, uno de los baluartes del folclore chorrerano.

No obstante, hay que sentirse orgulloso del legado que deja, al igual que lo hizo su hermana Lucía “Chía” Ureña en el canto de la cumbia chorrerana, dijo César.

Añadió que, con el fallecimiento de Ana Ureña, la cumbia no morirá, tal como se pensó en el 2006 con el fallecimiento de “Ñato Califa”, puesto que con el paso de los años la cumbia ha evolucionado y hay jóvenes tocando y bailando cumbia.

Carla Ayala, cantadora de cumbia, dijo que aun cuando hay nuevos grupos de tocadores de cumbia, no todos se apegan al ritmo y la esencia tradicional y aun cuando la evolución no es mala, ella prefiere apegarse a la escuela tradicional de Ana Ureña.