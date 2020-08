ARAP con el SENAN inspecciona barcos con bandera extranjera en el país

Con el fin de inspeccionar que embarcaciones con bandera extranjera que se encuentran en territorio panameño cumplan con las normativas nacionales e internacionales, un patrullaje doméstico, en la Bahía de Panamá, realizó este sábado la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), en conjunto con el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).



La administradora de la ARAP, Flor Torrijos, manifestó que este operativo donde se verificó a algunas embarcaciones en las que la agencia no habían notificado su arribo a Panamá, se realizó a través de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de la ARAP.

“En cumplimiento a los protocolos de medidas de estado de rector de puerto, fue verificada la documentación de algunas embarcaciones en cuanto a tipo de licencia, actividad que realiza, la bitácora de pesca que nos permite conocer información general y detallada de la nave y todo se encontró en cumplimiento”, informó Torrijos.

Añadió que en el último año "se ha reforzado la vigilancia interinstitucional en todo el territorio nacional en coordinación con el SENAN, ADUANAS, Ministerio de Seguridad y la Autoridad Marítima de Panamá, entre otros, para fiscalizar, efectivamente, las aguas jurisdiccionales con el objetivo de impedir la pesca ilegal".



Flor Torrijos indicó que luego de inspeccionar las embarcaciones se constató que las mismas contaban con las licencias y requisitos correspondientes para encontrarse en jurisdicción panameña.

Sostuvo que las embarcaciones no se encontraron pescando en aguas panameñas, lo que es completamente prohibido a las embarcaciones con bandera extranjera.



El Centro de Monitoreo Satelital o Centro de Seguimiento pesquero dio la voz de alarma ya que el mismo es una unidad que cuenta con una plataforma digital donde se le da seguimiento a los buques de pesca en tiempo real.

De esta forma, se está velando para que todas las embarcaciones con bandera panameña a nivel mundial o con bandera extranjera en aguas panameñas cumplan con las medidas de ordenación pesquera.

La ARAP, a través de este centro y en coordinación con el de Monitoreo de la AMP, verifican los movimientos y velocidades de cada embarcación, el arte de pesca utilizada y que no incurran en pesca ilegal; inspecciona, además, el esfuerzo de pesca para determinar las acciones a seguir garantizando la sostenibilidad de los recursos acuáticos.



“Panamá tiene el compromiso de asegurar el cumplimiento de las medidas de ordenación pesquera a nivel nacional e internacional y el de salvaguardar nuestros recursos marinos, ya que le brinda, sólo en el pacífico, el sustento a más de 25 mil pescadores artesanales; por ello, continuaremos los operativos de vigilancia y control para evitar, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que tanto daño le hace a nuestra economía, concluyó Flor Torrijos.

