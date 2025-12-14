Caficultores de Robusta participan de intercambio de clones de café

Asociaciones de productores de café Robusta en Panamá realizarán el intercambio de clones de esta variedad con sus contrapartes de Centroamérica, como parte de un acuerdo para mejorar la calidad de este grano y buscar nuevos mercados de venta.

Este convenio, explicó José Villarreal, subdirector general encargado del Instituto de Innovación Agropecuaria (IDIAP), se logró durante la cuarta reunión anual del Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la Caficultura (PROMECAFE).

En el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, Veraguas, Coclé y Los Santos, el cultivo de café robusta forma parte de la economía familiar y es fuente de empleo.

A través de este intercambio de clones de café robusta se busca conocer cuál de todas las variedades se adapta con mayor facilidad en las zonas de cultivo de los distintos países e introducir su siembra en naciones como Costa Rica, en donde solo existen plantaciones de café arábigo.

En Costa Rica, indicó Villarreal, se autorizó a partir del 2018 la siembra de café robusta, el cual tenía una prohibición desde 1988.

Los intercambios de clones de café robusta se realizarán a través de PROMECAFE. Los ensayos con las variedades de Robusta que ingresen a Panamá deberán ser validados por el IDIAP.

Los ensayos se realizarán en diferentes ambientes dentro del país y generalmente toman de cinco a siete años, indicó el funcionario.

Lo que se quiere con estos ensayos es que los productores se vayan organizando en cooperativas y se puedan producir cafés de más calidad y abrir mercados de exportación.

