Un médico implicado en un presunto caso de negligencia médica en el año 2021, mientras laboraba en el Hospital Nicolás A. Solano, de la provincia de Panamá Oeste, fue aprehendido por la Policía Nacional (PN).

El galeno de 35 años fue detenido este en el corregimiento de Bella Vista, provincia de Panamá.

Según las investigaciones que adelanta el Ministerio Público (MP), el médico presuntamente está implicado en la comisión del delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio culposo.

En este caso de supuesta negligencia médica ocurrido en el mes de febrero de 2021, falleció una mujer que había ingresado al Hospital Nicolás A. Solano.

Otros cinco galenos que laboraron en este mismo nosocomio se mantienen con medidas cautelares de suspensión de sus labores como médicos, al estar implicados en otro caso de mala praxis ocurrido en abril del 2021.

Este grupo de médicos ya fue imputado a solicitud de la Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal y Delitos contra la Libertad de Panamá Oeste por el delito de homicidio culposo.

Las audiencias por este caso, en el cual falleció una mujer, se realizaron entre los meses de diciembre del 2025 y enero del 2026.

