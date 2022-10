Caso Miguel Ávila: 19 meses sin respuestas

Hace un año y siete meses, Miguel Ávila desapareció en la bahía de Parita cuando realizaba una misión como agente del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Aquella trágica noche, del 22 de febrero de 2021, marcó un antes y después en la vida de Tedy Ávila, su padre, y de sus familiares, tras conocer que su hijo cayó al mar desde una embarcación de patrullaje, en un incidente que hasta la fecha sigue siendo confuso.

"A más de un año y siete meses de la desaparición de mi hijo Miguel, estamos subiendo y bajando escaleras. Pedimos justicia, porque mi hijo desapareció en función de su trabajo, en una misión con homólogos y estamentos de Estados Unidos y hasta la fecha no tenemos una respuesta", aseguró.

La falta de respuestas mantiene viva la herida entre sus familiares, que desesperadamente intentar descifrar qué fue lo que sucedió.

"Al principio ellos hicieron algunas investigaciones, pero luego ese expediente solo se fortalece con lo que nosotros aportamos. Hemos esperado por mucho tiempo y luego de un año y cuatro meses salió un oficio de balística, pero solo en las series de las armas que cargaban los compañeros de Miguel, pero no de forma periférica que me haga creer en la veracidad del mismo", dijo.

Ante esta situación, la familia realiza diferentes oficios en el Ministerio Público (MP) de Las Tablas, en donde la única respuesta que reciben es que siguen investigando.

"Como padres no hay nada que a nosotros nos cure, no hemos tenido un cuerpo, el dolor sigue igual, eso no va a cambiar. Lo único que puede revertir esto es que aparezca mi hijo vivo o su cuerpo", dijo.

Y es que en estos 19 meses, la tragedia ha desmejorado la salud, tanto física como emocional de la familia. "Seguimos en lo mismo, no podemos dormir, tenemos que estar a base de medicamentos, mi esposa está mala, casi no comemos, esta es una situación horrible, un daño muy grande que tenemos nosotros".

"Estamos pasando por un dolor, un sufrimiento, un daño tan grande a la moral que ninguna familia panameña quisiera estar en nuestros zapatos, un dolor tan grande cómo padre y mi esposa como madre, porque nosotros hoy en día no tenemos una respuesta del Gobierno o del Estado de lo que pasó con nuestro hijo", contó Tedy entre sollozos y sentado en el portar de su casa.

Al consultarle sobre si han tenido algún acercamiento por parte del Senan, entidad para la cual laborabá Miguel Ávila, su padre se limitó a decir que esta institución para ellos no existe.

