Despiden a Kirlly Stacy Núñez, asesinada por un policía

La mañana de este jueves, familiares y amigos de Kirlly Stacy Núñez de 18 años de edad, asesinada por el cabo primero de la Policia Nacional, Edgar Abdiel De Gracia Pitti, fue despedida en una ceremonia religiosa en el distrito de David en Chiriquí.

El cuerpo de la joven llegó pasada las 8:00 de la mañana a la iglesia Cristiana Puerta del Cielo en el sector de Pedregal en David, posteriormente su cuerpo fue llevado al Cementerio de Las Cañas en el distrito de Dolega.

Una gran cantidad de flores reposaban sobre el féretro, mientras fijamente su madre miraba hacia él, con un llanto profundo.

Al salir de la iglesia la madre de Kirlly pidió justicia y que caiga todo el peso sobre este sujeto que le arrebató a su hija.

"Pido que caiga todo el peso de la ley sobre este hombre, sin ninguna piedad y que sea aquí en Chiriquí que pague, ni en Panamá ni en otro lado, porque fue aquí que sin ninguna piedad me quitó a mi niña, a mi pobre hija la encerró como gato para hacerle lo que hizo, cuando debió cuidar de ella, no queremos acuerdo de pena, no lo vamos aceptar", expresó Gladys Jordan, madre de la joven asesinada.

Mientras que la abuela de Kirlly, Olga Rivera, dijo que no debe haber clemencia para ese sujeto " no hay clemencia para ti, sanguinario, que le hizo mi nieta para que me la tratara así, animal, fuiste a mi casa de hipócrita, eres un hipócrita", dijo la abuela.

Se conoció que el cabo primero Edgar de Gracia ya ingresó al Centro Penal de Llanos de Icaco en el distrito de David, pero permanece en un área de aislamiento, debido a la petición que realizó a las autoridades donde daba a conocer su temor de ingresar a la cárcel de David, ya que en este centro penal hay familiares de la hoy occisa.

De Gracia le propinó más de 20 heridas con arma blanca a Kirlly en el rostro, cuello, tórax, brazo izquierdo y otras partes del cuerpo, que fueron certeras para acabar con su vida.

La víctima y la unidad policial habían sostenido una relación de dos meses, pero según los familiares de la joven el sujeto seguía obsesionado con la chica, quien incluso lo había bloqueado en su teléfono celular, pero el policía acudía a sus hermanos para contactarla.

Se conoció que Gracia Pitti había citado a Kirlly tras múltiples intentos de reconciliación, cuando la joven accede a conversar con su expareja, sostienen una discusión, donde vecinos hacen un llamado a la Policía Nacional, enviándose una ronda policial.

Sin embargo, el presunto homicida les aseguró que no estaba pasando nada, las agresiones continuaron durante toda la madrugada, siendo la mañana del viernes 14 de abril cuando se celebraba el Día del Policia que encuentra el cuerpo de la joven en el área del baño.

El cabo primero al darse cuenta de lo que había hecho, intentó suicidarse, cortándose los brazos.

