En el primer domingo de Cuaresma peregrinos en Atalaya piden por el fin de la pandemia

Peregrinos, devotos o creyentes desde hace varios días, llegan Atalaya en la provincia de Veraguas procedentes de diversas partes del país y del extranjero con fe y esperanza.

Este domingo de cuaresma nuevamente las actividades religiosas en honor al milagroso Jesús Nazareno de Atalaya, siguen siendo diferentes a los años anteriores, puesto que no habrá la acostumbrada procesión por las calles para evitar el contagio de covid-19 por las aglomeraciones.

Reginio Aguilar, párroco de la Basílica Menor de Atalaya, dio a conocer que hay que ser fiel cumplidor de las normas sanitarias y de los decretos alcaldicios relacionados con las actividades de la cuaresma en Atalaya y para ello comentó que la celebración religiosa en el interior de la Basílica Menor solo se permite el 80% de la capacidad en el aforo.

Carmen Ábrego de Castillo, una peregrina que viajó desde la ciudad capital hasta el encuentro con la imagen de Jesús Nazareno en Atalaya, dijo que a dos años de la pandemia que ha hecho estragos en Panamá y en el resto del mundo, hoy más que nunca se tiene una necesidad espiritual, como lo ha sido siempre.

Recalcó que desde hace varias semanas la gente acude a pedirle a Jesús Nazareno con fe que se acabe esta pesadilla que se vive actualmente con la pandemia.

Castillo dijo que ella viajó porque se siente satisfecha al haberle pedido al cristo un milagro, el que según ella se cumplió, pero las lágrimas no le permitieron hacer más comentarios al respecto.

En tanto, el párroco Reginio Aguilar, explicó que no habrá la acostumbrada procesión donde la comunidad creyente o el pueblo cristiano camina junto a la imagen del milagroso cristo Jesús Nazareno en agradecimiento de un favor o milagro en especial, todo esto para evitar que no haya aglomeraciones de personas que se sabe están ansiosa de tener ese contacto con el hijo de Dios.

Detalló que el hecho de no poder celebrar las actividades de Cuaresma a plenitud, como es la tradición de un pueblo creyente, no significa que no haya fe, es todo lo contrario porque tal vez la misma haya aumentado en los momentos de crisis mundial y del país a raíz de la pandemia que a todos nos afecta.

La misa solemne de este domingo de cuaresma en Atalaya será presidida por el monseñor Audilio Aguilar, jefe de la curia veragüense a partir de las 10:00 de la mañana, sin la procesión acostumbrada.

El párroco Aguilar de Atalaya, dijo que está optimista y espera que para el 2023, la pandemia haya desaparecido y la cuaresma pueda realizarse como de costumbre y las personas puedan acudir a pedirle al cristo Jesús Nazareno, un favor especial por la salud, la solución de un problema u cualquier otro que el creyente pida con fe.

