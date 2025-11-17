Un hombre de 22 años de edad, vinculado al delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil, en la modalidad de violencia doméstica, quedó detenido a solicitud de la Sección Especializada de Familia de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste.

La detención provisional fue ordenada por un Juez de Garantías, luego de que la fiscalía presentara evidencias del hostigamiento y amenaza con un arma de fuego por parte del imputado a su tío, de 69 años de edad.

El hecho ocurrió el 27 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, en el corregimiento de Barrio Balboa, distrito de La Chorrera.

Entre los elementos de convicción presentados por la fiscalía en contra del imputado están la conducta penal y el peligro de la víctima y sus familiares.

La Sección Especializada de Familia de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste también logró la detención provisional de un hombre de 25 años de edad, por el delito de violencia doméstica, en perjuicio de una mujer, de 43 años de edad.

Esto luego de que el 23 de enero del presente año, en horas de la tarde en el distrito de Arraiján, el imputado hostigó con palabras soeces y con un objeto punzocortante intimidó a su tía.

En la audiencia de solicitudes múltiples, se presentaron pruebas que hicieron que el juez evaluara los argumentos.

Así, se legalizó la aprehensión, se imputaron cargos y se ordenó la medida cautelar más adecuada y fuerte.