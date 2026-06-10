Un hombre de 28 años sobrevivió a un ataque armado en su contra mientras se encontraba en una residencia del sector de La Valdeza, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Según informes de la Policía Nacional (PN), la víctima logró movilizarse por sus propios medios hacia el hospital Nicolás A. Solano, donde se mantiene recluida bajo observación médica.

Se conoció que la víctima de este atentado reside en el corregimiento de Alcalde Díaz, en la ciudad capital.

El caso ya se encuentra bajo investigación por parte de la sección de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público (MP) y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para determinar el móvil del hecho.

Estadísticas de la PN indican que, a la fecha, se han registrado cuatro homicidios en el distrito de La Chorrera, lo que representa dos casos menos en comparación con el mismo período del año 2026.