Hombre muere atropellado en la curva del Arranque en la provincia de Colón

Un hombre murió al ser atropellado la noche del pasado jueves, en el tramo conocido como la curva del Arranque, corregimiento de Limón, área de la Transístmica de Colón.

Al lugar acudió una ambulancia para darle los primeros auxilios, pero se percataron que el mismo ya no tenía signos vitales.

La Policía Nacional llegó al lugar y acordonó todo el área donde se encontraba el cuerpo.

Posteriormente llegó el personal de Criminalística para iniciar la investigación de este caso y hacer el levantamiento del cuerpo, para ser llevado a la morgue judicial.

En el lugar se encontraba un pick up, color oscuro, con daños en la parte frontal del vehículo.

A esa hora, la víctima fue identificado como José Escobar de aproximadamente 50 años de edad.

Al parecer el occiso iba caminando, cuando fue atropellado por el pick up.

Por otro lado, en Panamá Oeste, Gerónimo Navarro, de 38 años de edad, falleció la noche del pasado lunes, tras ser arrollado por el conductor de un vehículo tipo panel, en la vía que conduce a la barriada Brisas del Golf en el distrito de Arraiján.

El atropello se registró a pocos metros de la línea de seguridad para el paso de peatones, indicaron testigos.

La víctima fue evacuada al Hospital Nicolás A. Solano del distrito de La Chorrera, donde falleció a causa de la gravedad de las lesiones sufridas.

