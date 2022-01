Juliette Chang, la guardiana de los perros de Santiago

Cuando Juliette Chang tuvo información de que en la pequeña isla de Leones, en el Golfo de Montijo, abandonaban a los perros a su suerte o los arrojaban vivos al mar, decidió tomar acciones para mitigar esa situación.

Su residencia, ubicada en Santiago, cuenta con un patio amplio, lo que le permitió acondicionarlo y acoger a algunos canes mientras superan el proceso de rehabilitación a causa del maltrato y abandono que han padecido.

Los casos con los que se ha encontrado son escalofriantes y van desde perras violadas, hasta canes macheteados.

"Acá en el interior se ven casos en los que una persona soltera tiene perras y mantiene relaciones con la perra. También están los perros macheteados y arrojados vivos al mar. Los jueces de paz no llevan a término estos casos. En el caso de las violaciones piden pruebas, eso es difícil , y además en el campo a veces no hay celular para grabarlas", expuso Chang.

Actualmente Chang tiene en el patio del Hogar Temporal July a 16 perros adultos, 19 cachorros y 10 gatos.

La labor no es fácil. Comenta que en ocasiones siente que no puede continuar, sin embargo, cuando ve un perro en la calle no se resiste y retoma la faena.

Para enfrentar los gastos de alimentación y veterinaria, Chang hace tómbolas y vende tamales. También recibe algunas donaciones.

"Una empresa me da pollos, cuando estos no pasan el control de calidad", expresa la rescatista.

Con ese pollo de descarte, más otros ingredientes, Chang les prepara guachos a los canes. Una vez los perros se recuperan, se ofrecen en adopción.

Chang recalca que no tiene una fundación como tal, sino un hogar de acogida temporal para las mascotas. Cuando son adoptadas, ella hace un seguimiento para garantizar que se encuentran en buenas condiciones.

No obstante, ha habido situaciones en las que le debe retirar el perro o gato al adoptante porque el maltrato continúa.

"Lo hago de manera independiente porque me gustan los animales. La gente me apoya mucho con las tómbolas. Lo que recojo es para el veterinario y la comida de ellos", puntualiza.



Chang espera que haya más conciencia al respecto, tanto de las autoridades como de la población, para que perros y gatos no sigan padeciendo estos sufrimientos.

