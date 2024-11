Más de 50 bandas de música le rinden honor a la patria en el distrito de La Chorrera

Unas 53 delegaciones de bandas de música escolares se dieron cita en el distrito de La Chorrera para rendir homenaje a la patria al cumplirse los 121 años de separación de Panamá de Colombia.

Los actos iniciaron a las 7:00 a. m., con la izada de la Bandera Nacional en el palacio municipal “Luis Emilio Veces”.

En esta fecha, las autoridades municipales designaron como hijos meritorios a los profesores y formadores de bandas de música escolar, Virgilio Escala y Roberto Veces mientras que como orador fue designado el médico psiquiatra Gonzales y oradora la Licda. Carmen Rudas.

Al dirigirse al público, presente la Licda. Rudas resaltó el profundo orgullo de ser panameña. “Una condición no solo me llena de alegría, sino que también me compromete a servir a nuestro país”.

Durante más de 20 años, he tenido el privilegio de ofrecer mis servicios en La Chorrera, donde he podido conocer las fortalezas y carencias de sus habitantes.

Este conocimiento me ha motivado a aportar mi granito de arena a la tierra que vio nacer a mis tres hijas y a mis dos nietos.

Con amor y dedicación, hemos apoyado a niños y adultos en temas de salud mental, hemos trabajado con mujeres violentadas, rehabilitado a adictos y prevenido embarazos en adolescentes, todo ello en nuestra gran Feria de La Chorrera y en la formación de nuevos profesionales de la salud.

Por su parte, el alcalde de La Chorrera, Eloy Chong en su discurso resaltó los cambios y transformaciones que han comenzado a implementarse en el distrito.

En los próximos meses, dijo Chong, “nos enfrentaremos a nuevos cambios, al entrar en funcionamiento la Junta Distrital de Planificación y Ordenamiento Territorial, la cual tendrá la responsabilidad de los cambios de zonificación y uso de suelos a nivel local”.

Otro de los puntos abordados por el alcalde de La Chorrera fue la implementación de recursos tecnológicos para permitir a los contribuyentes realizar el pago de impuestos.



