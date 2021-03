Moradores y comerciantes se quejan por el cierre de accesos hacia poblados de Chame

El cierre de los accesos en la vía Interamericana hacia poblados del distrito de Chame, en la provincia de Panamá Oeste, ha generado quejas por parte de residentes y comerciantes.

Versión impresa

Cada fin de semana, unidades de la Dirección de Operaciones del Tránsito cierran estos accesos, además de implementar un tercer carril hacia la ciudad capital para agilizar el tráfico vehicular.

Esta tercera vía ha sido nombrada como “la asesina” por los pobladores de Chame, debido a la alta velocidad con la cual circulan los automovilistas.

Los residentes de Chame advierten que para forzar a la Dirección de Operaciones del Tránsito a desistir de esta medida, podrían realizar bloqueos de calles y protestas.

Estos operativos de inversión de vías son duramente criticados por los chameros, algunos de los cuales aseguran que con ello, solamente se favorece a los capitalinos en detrimento del resto de la población.

Eutimia Villarreal, a través de las redes sociales, indicó que “el que quiere venir para el interior que se prepare psicológicamente, que cuando van de regreso tienen que aguantarse el tranque y si no les gusta simple y sencillamente no vengan. Nosotros los que vivimos acá no tenemos que sufrir por culpa de ellos”.

Al respecto, el alcalde de este distrito, Abdul Juliao, dijo haber sostenido una reunión con el jefe de Operaciones del Tránsito, Simón Henríquez y el Mayor Elmer Martínez de la Patrulla de Caminos de Chame, solicitando se mantuvieran abiertos cuatro accesos a poblados.

Estos serían los ubicados en Quesos Mili, La Paz, Chame cabecera y entrada de Cabuya, los cual permitiría a los pobladores poder movilizarse con mayor libertad y no sentirse presos.

VEA TAMBIÉN: Matan a tiros a ex beisbolista chiricano cerca al río Chiriquí Viejo, sector fronterizo de Paso Canoas

Bajo la situación actual, los conductores deben viajar hasta el retorno ubicado en Punta Barco Viejo en el distrito de San Carlos o al poblado de Santa Cruz.

En esta reunión, dijo Juliao, las unidades del Tránsito de la Policía Nacional aceptaron que hay que mejorar la inversión de vías los días domingos y afectar lo menos posible a los residentes.

La inversión a tres carriles se da los domingos con dirección a la ciudad capital, para minimizar el congestionamiento vehicular de los conductores que viajan desde el interior del país.

Una situación similar se registra en el distrito de Capira, por parte de la Dirección de Operaciones del Tránsito, generando también críticas por los transportistas y residentes.

VEA TAMBIÉN: Arroceros chiricanos protestan por atraso en pagos y falta de comercialización del frijol